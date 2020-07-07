Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как снимали сериал «За витриной»: фотоподборка

07.07.2020

Во время съемок сериала «За витриной» происходило много интересных моментов. Актеры в один голос твердили, что их творческая команда была невероятна. Зритель не видит всего на экране, но сейчас у вас есть возможность взглянуть на процесс съемок. Смотрите нашу фотоподборку, чтобы побывать «за витриной».

Больше по теме: «За витриной»: Сергей Басок дал эксклюзивное интервью

Помните, в 4 серии «За витриной» события развивались очень трагично? Виктория сбежала со свадьбы, у Романа разбито сердце, но за камерой можно было отыскать парочку солнечных улыбок.

за витриной

за витриной 2019

Больше по теме: Наталка Денисенко рассказала о своем персонаже в сериале «За витриной»

за витриной фото

за витриной смотреть онлайн

за витриной 2019

за витриной фото

Больше по теме: «За витриной»: эксклюзивное интервью с актрисой Ксенией Мишиной

за витриной

за витриной 2019

за витриной сериал

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить