Чем развлечь ребенка в дороге: в машине, автобусе, поезде, самолете

Лето ‒ время отпусков и путешествий, готовиться к которым следует очень тщательно. Особенно если в дороге будут дети. Чтобы поездка или перелет были приятными и прошли без капризов и скуки, нужно тщательно продумать, чем занять ребенка в дороге. Читайте в нашем материале советы, как развлечь ребенка в поезде, самолете, машине и автобусе.

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Как подготовить ребенка к путешествию

В первую очередь необходимо рассказать ребенку о том, что его ждет в дороге, и объяснить, как вести себя в автобусе или самолете. Затем можно предложить малышу собрать рюкзак в дорогу. Для этого нужно рассказать, что с собой нужно брать только маленькие игрушки и не много. Если ребенок уже умеет писать, можно вместе с ним составить список необходимых вещей в поездке. Так вы не только приучите свое чадо к порядку, но и сможете превратить сборы в веселую игру.

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В какие игры можно поиграть в самолете, поезде, машине и автобусе

Книги и гаджеты

Конечно же, любимая книжка или планшет с мультфильмом ‒ прекрасные варианты для того, чтобы занять скучающего ребенка. Особенно планшет подарит родителям час тишины, но злоупотреблять им не стоит. Лучше все-таки почитать книгу. Это не только полезнее, но и познавательнее: если ребенок еще маленький, чтение книги расширит его словарный запас. Идеальный вариант ‒ книги с яркими картинками или рассказ о приключениях в стране, куда вы путешествуете. Как альтернатива ‒ можно использовать аудиокнигу.

Рисование

Если вы путешествуете на самолете или поезде, то ребенку можно предложить порисовать. Для этого заранее соберите яркие и интересные раскраски, возьмите набор цветных карандашей или фломастеров. Кстати, рисование не только займет малыша на часок, но и поможет развить мелкую моторику.

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Игрушки

собрать несколько любимых игрушек ребенка в дорогу ‒ отличная идея. Единственное условие ‒ они должны быть небольшого размера. Маленькие пупсы с одеждой, машинки, набор зверей ‒ прекрасное решение для поездке как в самолете, так и в машине или поезде. Также можно подарить ребенку перед поездкой новую игрушку. Как правило, дети с удовольствием и достаточно долго играют чем-то новеньким.

Настольные игры

Для путешествий на машине, поезде, автобусе или в самолете лучше всего взять настольные дорожные игры. Они должны быть без мелких деталей. Как вариант ‒ шахматы, шашки, нарды на магнитах. Для самых маленьких путешественников можно подобрать игры с карточками.

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Устные игры

Также, чтобы не скучать в дороге, можно поиграть с ребенком в устные игры. Это особенно важно для малышей, ведь невозможно три часа смотреть одни мультики ‒ ребенок быстро заскучает. Предлагаем вам на выбор несколько интересных устных игр, которые придутся по вкусу даже самым требовательным малышам.

Игра «Я знаю пять…»

В классическом варианте в эту игру нужно играть с мячом, но в дороге прекрасной альтернативой послужит, например, хлопок. «Я знаю пять цветов», «Я знаю пять деревьев», «Я знаю пять музыкальных инструментов»… Для детей это не только прекрасная возможность пополнить свой словарный запас, но и потренировать внимательность.

« Угадай, что в пакете»

Для этой игры в небольшой пакет покладите несколько предметов, а затем предложите ребенку ощупать их и угадать, что именно там лежит. Другой вариант этой игры ‒ описать предмет и предложить ребенку угадать, что это за предмет. Например, «Это что-то круглое и разноцветное». Обязательно кладите в пакет что-то новое. Когда ребенок по описанию угадает, что спрятано внутри, вручите ему подарок ‒ и получасовой перерыв вам гарантирован.

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Игра «Я вижу что-то…»

Эта игра идеально подойдет для путешествий машиной или автобусом. «Я вижу что-то зеленое», «Я вижу что-то железное»… И ребенок должен угадать, что именно видит его попутчик. Такая игра не только развивает абстрактное мышление, но и логику.

Первая буква

Одна из самых популярных игр в дороге ‒ игра в первую букву. Предложите ребенку придумать как можно больше слов на первую букву его имени или фамилии. Подскажите ему, если потребуется. Можно устроить соревнование ‒ кто придумает больше слов. Поддайтесь малышу, если это нужно: так у него будет прекрасное настроение и поездка пройдет налегке.

Скороговорки

Это отличная игра, которая не только займет некоторое время, но и улучшит артикуляцию ребенка. Предложите малышу пять или десять раз повторить одну и ту же скороговорку. Но перед тем продемонстрируйте ему свои способности. А главное – покажите, что если какое то слово произнести с первого раза не получилось, не стоит расстраиваться. Лучше посмеяться над собой.

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