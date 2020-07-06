Все так долго ждут жарких летних дней, но когда они наступают, то начинают жаловаться на высокую температуру. Чтобы наслаждаться летом в полной мере, нужно просто правильно подобрать повседневный лук. В какой одежде не жарко? Какие натуральные ткани для лета нужно покупать? Читайте в материале.

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Для того, чтобы не страдать от высокой температуры в летние дни, нужно знать, одежду из какой ткани стоит выбирать. Важно отдавать свое предпочтение натуральным материалам. Существует шесть видов тканей, которые не препятствуют нормальному дыханию кожи и не закупоривают поры – хлопок, лен, шелк, шифон, ситец, сатин.

Хлопок

Преимущества:

мягкий и приятный для тела, не вызывает раздражения кожи

впитывает влагу и хорошо высыхает

хлопок даст вашему телу дышать и сохранит прохладу

Недостатки:

легко мнется

Лен

Преимущества:

как и хлопок, сохраняет прохладу

отлично впитывает влагу

имеет отличное свойство не выгорать на солнце

прочный

Недостатки:

неэластичен

легко мнется

Шелк

Преимущества:

хорошо впитывает влагу

незаменим для изысканной нарядной летней одежды

шелк прочен

ткань очень легкая

Недостатки:

высокая цена

вы можете легко попасть на подделку, в случае если захотите сэкономить (дешевый шелк должен насторожить покупателя)

Шифон

Преимущества:

легкий – не стесняет движения

почти не мнется, прекрасно драпируется

цветостойкий

не вызывает аллергии

хорошо впитывает влагу

быстро высыхает

Недостатки:

если шифон вискозный, то он непрочен

достаточно сложен в обработке

могут образоваться затяжки

Ситец

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Преимущества:

ткань легкая

не линяет

хорошо впитывает влагу

доступная цена

хорошо пропускает воздух

Недостатки:

выгорает

ткань садится

разрушается при воздействии высоких температур

Сатин

Преимущества:

прочность

ткань долговечна

хорошо впитывает влагу

невысокая теплопроводность

не мнется

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