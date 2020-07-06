После участия в реалити «Холостяк»-10 главный герой Макс Михайлюк обрел большое количество поклонниц, которые ежедневно приписывали пилоту новый роман. Однако сам Макс либо опровергал эти домыслы, либо попросту их не комментировал. Пока новые взаимоотношения не прокомментировала сама девушка Холостяка. Больше о новой избраннице Макса Михайлюка — в материале.

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Еще несколько недель назад ведущий Григорий Решетник опубликовал фото с друзьями на отдыхе в бассейне, на котором были и Макс и его новая девушка. Тогда пара решила не комментировать свой статус. Однако совсем недавно Холостяк опубликовал InstaStories, в котором в обнимку стоит с той самой девушкой на фоне вертолета.

Поклонники мигом отыскали красотку на просторах Instagram и засыпали вопросами, действительно ли двое встречаются. Отношения подтвердила Даша Хлыстун — украинская супермодель.

Пара успела не только полюбоваться столицей с высоты птичьего полета, но и наведаться в родной город Макса — Одессу.

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