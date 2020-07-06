Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в первых сериях «Линии света»?

18-летняя Варя замкнуто живет с родителями в религиозной секте. С детства девочку учат упорно работать, искренне верить и молиться, а также быть абсолютно послушной воле главы общины — Светлейшего. Именно ее он наметил на роль своей четвертой жены. Ее родители, узнав об этом, решают сбежать. Но побег заканчивается трагически — родителей убивают, а сестер возвращают в секту. Варя стала свидетельницей смерти родителей, но Светлейший Даниил убеждает, что это видение из-за полученного удара по голове.

Сестра Вари Вася понимает, что нужно бежать. Она пробирается в кабинет Даниила, ее там застает одна из жен. Васю запирают в сарае, а за воровство теперь ей должны отрубить палец. Варя вступается за сестру, и Светлейший Даниил ломает волю девушки и насилует ее. После этого Варя намерена покончить жизнь самоубийством. Но Вера, одна из жен Даниила, подсказывает ей, как убежать. Варя сбегает в надежде найти на него управу в большом мире, хотя ничего не знает о жизни вне общины.

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