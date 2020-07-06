Даже в консервированном виде черешня сохраняет свои вкусовые качества и полезные свойства. Именно поэтому многие хозяйки спешат заготовить сочную летнюю ягоду на зиму. Редакция сайта STB.UA уже рассказывала, как приготовить черешневое варенье. А сегодня делимся рецептом освежающего компота из черешни. Читайте в материале, как сварить компот из черешни!

Приготовление черешневого компота требует минимум усилий и кулинарного опыта. Из указанного количества ингредиентов получится две банки напитка по 2 л.

Рецепт компота из черешни:

Ингредиенты:

1,5 кг черешни

350 г сахара

2,5 л воды

Способ приготовления:

Черешню перебрать, очистить от листьев и плодоножек. В эмалированной кастрюле сварить сироп из сахара и воды. Стерилизованные банки наполнить черешней до плечиков и залить ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху. Банки с ягодами и сиропом поместить в широкую кастрюлю с горячей водой и прикрыть крышками. Пастеризовать компот при 80 ° С в течение 30 мин. Достать из воды и герметично закатать. Перевернуть вверх дном и дать остыть в таком положении.

Приятного аппетита!

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