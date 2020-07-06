Гороскоп на 7 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможным перепадам настроения не стоит удивляться и важно помнить, что все эмоции нужны. Главное ― их удачно применить.

Телец

Тем, у кого на работе будут возникать неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и избегать нежелательных мыслей. Негатив быстро развеется, и важно не принимать его на себя.

Близнецы

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Рак

Во второй половине дня позаботьтесь о том, чтобы иметь приятный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же даст знать о себе, попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке. Только не забывайте о маске и антисептике!

Лев

Львам сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством. Дайте себе возможность отдохнуть.

Дева

В этот день Девы будут очень коммуникабельными. Впрочем, проявляйте осмотрительность, когда будете рассказывать небольшие тайны и факты о жизни близких людей. Вас могут обвинить в клеветничестве.

Весы

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать проторенными путями.

Скорпион

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то толкать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье. И помните: вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, будь то в работе или в личной жизни.

Стрелец

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома, главное ― не просиживать все время на диване.

Козерог

Проблемы со здоровьем не беспокоят, а финансовое положение стабильное. Все, что уготовано Козерогам судьбой, нужно принимать с благодарностью и не отказывать себе в удовольствии отпраздновать свои достижения.

Водолей

Проведите день на природе и оставьте все рабочие дела на работе. Отдых вам нужен, чтобы восстановить свои силы и уберечь себя от нервных срывов. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Рыбы

День удачный для общения, особенно неторопливого и душевного. Но экстрасенсы предупреждают: во вторник Рыбам нужно быть внимательными с алкоголем, поскольку сегодня будет легко перебрать.

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