Наступило время, когда так хочется поплавать в бассейне под летним солнцем. В Киеве есть много бассейнов под открытым небом, где можно позагорать, попивая вкусный охлаждающий коктейль. Но какие именно бассейны в Киеве можно посещать в 2020 году во время карантина? Узнайте в нашем материале, где лучше всего провести время, не уезжая из столицы.

Пирс 39 на ВДНГ

Пирс 39 на ВДНГ очень комфортен для отдыха с друзьями и семьей. Это место понравится и любителям позагорать с комфортом, и любителям водного спорта. Вокруг большой аквазоны расположены шезлонги, зонтики и столики. Кроме водных развлечений, здесь также есть волейбольная площадка, бар и кафе.

Будьте внимательны, поскольку утром в будние дни с 7 до 11 утра большой бассейн открыт для спортсменов. В остальное время аквазона предназначена для отдыха.

Стоимость: будни — дети 50 гривен/час, взрослые 100 гривен/час; выходные и праздники — дети 75 гривен/час, взрослые 150 гривен/час.

Где: проспект Академика Глушкова

SANDALI на Трухановом острове

Пляжный комплекс SANDALI позволяет полностью окунуться в отдых. Здесь есть все, что нужно для расслабления и релакса. Бассейн находится в уединенном месте, возле леса. С одной стороны — деревья, а с другой — вид на чудесный Днепр. Но кроме бассейна, ресторана и бара, здесь есть чем заняться. В распоряжении гостей волейбольная площадка и столы для настольного тенниса.

Где: Труханов остров, Парковая дорога, 3

Стоимость: вход свободный. Шезлонг на пляже — 200 гривен, шезлонг возле бассейна — 250 гривен.

Olmeca Plage в Гидропарке

Olmeca Plage — не просто пляж возле Гидропарка, а целый комплекс развлечений на открытом воздухе. Это место идеально подходит для семей с детьми. В распоряжении посетителей — бассейн, зонтики, шезлонги и чудесный пляж.

Где: остров Долобецкий, Гидропарк

Стоимость: вход свободный, шезлонги — до 300 гривен

City Beach Club в Оушен Плазе

Уже несколько сезонов подряд City Beach Club — один из самых популярных бассейнов под открытым небом в Киеве. Комплекс расположен на крыше парковки торгового центра Ocean Plaza. Здесь есть два бассейна, большой бар, отдельная лаунж-зона и прочие вещи, без которых сложно представить пляжный отдых.

Где: улица Антоновича, 176

Стоимость: вход в бассейн свободный. Аренда шезлонга — 400 гривен/пн-чт, 500 гривен/пятница, выходные.

Sky Family Park

Работает комплекс в летнее время. Здесь есть все для вашего кофторта и отдыха, а также детская ферма. Но главным развлечением комплекса остается отдых у открытого бассейна, где можно освежиться.

Стоимость: вход – 50 гривен\пн-чт. 100 – пт-вс., аренда шезлонга – 200 гривен.

Где: просп. Шухевича, 2 (около Северного моста).

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