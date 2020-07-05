Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно смело идти вслед за своей мечтой, а кто должен проявить благоразумие и не бросаться в омут с головой? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 6 по 12 июля 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю ― Овны

Немного сложная неделя. Будут как взлеты, так и падения. Возможны небольшие финансовые трудности. Ближе к среде вам захочется сменить место работы или профессию. Однако в условиях кризиса вам вряд ли удастся воплотить свой план в реальность. На выходных лучше остаться дома и заняться уборкой.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Неделя пройдет под знаком небольших конфликтов. Есть люди, которые явно хотят испортить вам жизнь. Однако не стоит вестись на их провокации. Есть риск нарваться на конфликт. Звезды советуют быть более решительными и не бояться ошибиться. Только так вы сможете отстоять свою правоту и сделать все возможное для того, чтобы в будущем на вас не вешали всех собак. В отношениях с любимым человеком все спокойно. С чем мы вас и поздравляем.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Всю неделю у вас будет романтическое настроение. Возможно, это связано с тем, что вы встретите нового интересного человека, с которым может закрутиться серьезный роман. Однако ближе к четвергу на вас навалятся бытовые проблемы, которые полностью могут изменить все ваши планы. Не сопротивляйтесь ситуации, изменить ее вам все равно не удастся.

Гороскоп на неделю ― Раки

Всю неделю вы будете заняты поиском новых источников доходов. Возможно, вам стоит задуматься о новом перспективном деле. Однако, прежде чем начать, хорошо взвесьте все: есть риск прогореть. В четверг ваша вторая половинка может высказать несколько претензий в ваш адрес. Не спорьте. Все и так сейчас на нервах. Постарайтесь сгладить конфликт. Выходные проведите с семьей в тихом месте на природе.

Гороскоп на неделю ― Львы

На этой неделе Львам стоит прислушаться к своей интуиции. Не суетитесь, но с благодарностью принимайте все перемены, которые происходят в вашей жизни. Возможно повышение заработной платы или выгодное предложение по работе. В личных отношениях в критические моменты вас спасет чувство юмора и безграничная любовь ко второй половинке. Однако есть риск сильно перенервничать. Наберитесь терпения и будьте благоразумны.

Гороскоп на неделю ― Девы

Начало недели будет весьма загруженным. Вам стоит сосредоточить свое внимание на самых важных вопросах, решение которых не терпит промедления. Будьте осторожны: семь раз подумайте, прежде чем принять окончательное решение. В четверг есть риск простудных заболеваний, а вот на выходных может подвернуться прекрасная возможность отдохнуть в красивом месте абсолютно бесплатно. Воспользуйтесь ею — вам срочно нужен релакс.

Гороскоп на неделю ― Весы

Весам стоит больше времени уделять семье. Из-за загруженности на работе домашние чувствуют, что совсем не нужны вам. На этой почве могут возникнуть конфликты с любимым человеком. Для того, чтобы их решить, нужно устроить небольшой романтический вечер. Даже прогулка в парке способна на многое. В финансовом плане пока все стабильно, однако есть риск серьезных трат, так что звезды советуют не бросать деньги на ветер.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Неделя противоречива. Звезды советуют в понедельник уйти в тень. Чрезмерная активность в это время может стать причиной конфликтов с коллегами по работе, а ваше стремление навязать окружающим свою точку зрения приведет к резкому ухудшению отношений. Зато с любимым человеком все спокойно, но ваша вторая половинка давно ждет от вас активных действий. Подумайте, возможно, пришло время создать семью?

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Неделя ожидается вполне спокойной. Ваше самочувствие, наконец, пришло в норму, хотя есть нерешенные душевные вопросы, которые нужно уладить. Не стоит идти вопреки совести. Постарайтесь не обижать окружающих, даже если они вас бесят. Все конфликты решайте мирным путем. Так вы не только сможете оставить о себе хорошее впечатление, но и научитесь контролировать свой гнев. А это будет для вас маленьким, но серьезным достижением.

Гороскоп на неделю ― Козероги

Неделя благоприятна с деловой точки зрения, можно добиться существенного увеличения доходов, если действовать обдуманно и избегать опрометчивых решений. Не поддавайтесь на провокации бывших партнеров и недоброжелателей, будьте предельно внимательны с коллегами. Но, несмотря на успех, не стоит всем о нем рассказывать. Иначе вы спугнете удачу. Также держите под контролем свои финансовые потоки.

Гороскоп на неделю ― Водолей

У Водолеев неделя пройдет под девизом «Я все смогу»! Однако в желании покорить весь мир, не стоит забывать об отдыхе, иначе ваш организм объявит вам бойкот. В отношениях с любимым человеком пока все стабильно, но вам не мешало бы возобновить страсть. Тем же представителям знака, которые пока что без пары, звезды советуют быть начеку, ведь совсем скоро ваша жизнь может полностью измениться.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Рыбам стоит заняться реализацией давно задуманных планов. Карантин внес свои корректировки, однако это совсем не значит, что можно о них забыть. Если с умом подойти к решению сложных вопросов, то все получится. В попытке успеть все, не забывайте о личной жизни и отдыхе. Уставшие и без настроения вы счастливым не станете. Так что все хорошо в меру.

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