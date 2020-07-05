Гороскоп на 6 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит готовиться встречать гостей, а кто должен быть более искренен? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день, чтобы начать новый амбициозный проект. Только заранее просчитайте все возможные потери, чтобы быть готовым к неприятностям.

Телец

Будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Возможно, к вам в гости нагрянут давние друзья или родственники.

Близнецы

Сегодня определенно ваш день: на работе начальство в восторге от ваших идей, дома вторая половинка приготовила сюрприз. Разве жизнь не прекрасна?

Рак

В отношениях со второй половинкой не стоит ждать с моря погоды. Лучше самому сделать первый шаг к примирению. Тем более, что виновником ссоры, скорее всего, были вы.

Лев

Сегодня день, когда всем понадобиться ваша помощь. Не отказывайте, если можете — помогите. В будущем люди вас отблагодарят.

Дева

Посвятите день уборке дома. Вам стоит больше внимание уделять мелочам и бытовым вопросам. Кран на кухне сам себя не починит.

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Весы

Сегодня у вас романтическое настроение. Так и хочется забыть обо всем и отдаться в плен желаниям и безудержной страсти. Так пускай же так и будет!

Скорпион

Пришло время посмотреть и оценить людей, с которыми вы общаетесь. Возможно, за вами кто-то наблюдает и передает информацию врагам.

Стрелец

Посвятите день любимому делу. Вам стоит немного отдохнуть от работы. Так что вышивка или рисование помогут отвлечься от рутины.

Козерог

Уделите время своей второй половинке. Вам стоит обновить чувства. Романтический ужин и прогулка под звездами вам в этом поможет.

Водолей

Мы — то, что мы едим. Может, хватит уплетать за обе щеки фаст-фуд? Вам не помешает приготовить вкусный и полезный супчик и легкий салатик.

Рыбы

Сегодня есть большая вероятность познакомиться с приятными и интересными людьми. Будьте искренни — и тогда люди к вам потянутся.

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