Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 19 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники начали готовить колбасные изделия. Но чем удивлял 19 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

19 выпуск начался с интересного конкурса. В нем участники поделились на две команды. Влад стал капитаном «красных» и взял к себе в команду Сашу, Эдика и Юлю, а Виктор –– «синих», выбрав Женю и Давида. Участники получили задание приготовить авторские колбасные изделия. Меню должно состоять из пяти блюд, с разными видами колбас или сосисок!

К каждому блюду нужно приготовить оригинальный соус, а гарниры делать не обязательно. Но если участники включат гарниры, то это может сыграть им на руку. Оценивать колбасные изделия приехали виртуозы мясных блюд. В итоге, мясные изделия команды «красных» больше удивили профессиональное жюри.

На битве черных за свое участие в проекте состязались сразу четыре шефа: Давид, Виктор, Эдик и Женя. Задание участников – выбрать себе по одной черной коробке, в которой находились монопродукты, которые мы привыкли видеть в закусках, салатах, основных блюдах и супах. Но на битве черных жюри приготовили особенный конкурс – нужно сделать из обычных продуктов (капусты, картофеля и т. д.) кондитерский шедевр. Евгению нужно было сделать сладенькое из картошки, и он решил готовить панакоту. Эдуард готовил из корня петрушки цукаты. Давид — из репы, а Виктор занимался приготовлением десерта из капусты.

В конкурсе решила принять участие и Ольга Мартыновская. Под черной коробкой она увидела свой продукт – баклажан. Но смогла ли она приготовить крутой десерт из этого овоща? Шарлотка из баклажанов поистине удивила участников! Ольга Мартыновская показала настоящий мастер-класс на «МастерШеф. Профессионалы»-2!

Тарт из репы, который готовил Давид, не особенно понравился жюри. Блюдо Эдика тоже неоднозначно оценили судьи. А вот блюдо Евгения всем очень понравилось! Судьи оценили и презентацию, и вкусовые качества десерта из картошки. Десерт из капусты, который готовил Виктор, одержал сегодня много замечаний. Поэтому именно он покинул проект за несколько шагов до финала!

Когда участников осталось всего шесть, жюри подготовили для них следующий конкурс. Для него участники разделились на три команды: Саша с Владом решили быть в команде «красных», Юля с Эдиком — «желтые», а Женя с Давидом – «синие». Задание команд – приготовить любимые детские десерты, но в современной подаче и без использования сахара, меда, шоколада и других сладостей.

Юля с Эдиком готовили торт «Золотой ключик», Владу и Саше достался торт «Пьяная вишня», а Жене и Давиду – «Пражский». Но справятся ли с этим заданием участники проекта?

Не пропустите 20 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 11 июля в 19:00 на телеканале СТБ!

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