В 19 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели три нереально интересных испытания. Кто-то одержал победу, а кто-то потерпел поражение. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 19 выпуске, уже сейчас.

В 19 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Виктор Самардак!

На битве черных за свое участие в проекте состязались сразу четыре шефа: Давид, Виктор, Эдик и Женя. Задание участников – выбрать себе по одной черной коробке с монопродуктами, которые мы привыкли видеть в закусках, салатах, основных блюдах и супах. Но на битве черных жюри приготовило особенный конкурс – нужно было сделать из обычных продуктов (капусты, картофеля и т. д.) кондитерский шедевр. На это задание члены жюри выделили участникам 1,5 часа.

Но вот десерт из капусты, который готовил Виктор, получил сегодня много замечаний. Поэтому именно Виктор покинул проект за несколько шагов до финала!

Смотрите полный 19 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 онлайн на сайте телеканала СТБ!

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