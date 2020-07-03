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Влад Онищенко – «Спасибо, Мам»: премьера песни

03.07.2020

Уже известно, что после победы в шоу «Х-Фактор»-9 с дуэтом ZBSband Влад Онищенко начал сольную карьеру. Певец и актер выпустил первый сингл «Спасибо, Мам», который войдет в будущий альбом.

«Я делюсь своим осознаем: мама играет важную роль в жизни каждого человека. Не достигнув определенного уровня развития, люди часто стесняются своих родителей. Года три назад ко мне пришло это понимание и тогда родилась песня. Я точно помню, что дописывал ее с дрожащим голосом и слезами на глазах», – рассказывает Влад Онищенко.

В клипе на песню «Спасибо, Мам» артист показывает кадры из своего детства, а также делится историями друзей. Более того, к видео присоединилась блогер Натали Ящук, в Инстаграм которой 3,9 миллионов подписчиков.

Родители – это те люди, которые могут навязать комплексы, а могут сделать нас великими своей верой и поддержкой. «Иногда мы не придаем важности тому, чему действительно стоит. Если так подумать: «А что еще может быть дороже родителей?» – делится исполнитель.

По словам Влада, его первая песня из будущего альбома – это жест благодарности маме. После прослушивания «Спасибо, Мам» людям захочется взять телефон, позвонить маме и просто спросить, как у нее дела. Слушайте песню «Спасибо, Мам» прямо сейчас!

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