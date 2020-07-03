Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии сериала «Вангелия». Это – история жизни всемирно известной болгарской целительницы и провидицы Ванги (Вангелии Гущеровой), которая позволит по-иному оценить загадочный феномен поистине сильной и мудрой женщины прошлого века. Но что же произойдет в 9 и 10 сериях «Вангелии»?

Тяжелобольного Митко отпускают из армии домой. Васил и Любка уходят в партизаны. Ванга предчувствует гибель брата, но ничего не может изменить. После взрыва моста немцы берут в заложники всю деревню. Спасая жителей, Васил признается, что это он взорвал мост. На глазах у всех немцы его расстреливают. В Болгарию вступает Красная Армия. Ольга начинает поиски мужа и обращается за помощью к военному коменданту Софии. У Ванги новая беда: выздоровевший Митко пристрастился к алкоголю…

1996 год. За Алисой Варежкиной настойчиво ухаживает новый знакомый Виталий. Девушка чувствует, что в его отношении к ней что-то не так. 1945 год. Ольга с сыном приезжает к Ванге в Петрич. Ванга советует подруге вернуться в Россию и описывает место, где находится Алексей. Благодаря этому описанию Ольга находит чуть живого мужа в бывшем немецком концлагере.

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