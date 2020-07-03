Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии сериала «Вангелия». Это – история жизни всемирно известной болгарской целительницы и провидицы Ванги (Вангелии Гущеровой), которая позволит по-иному оценить загадочный феномен поистине сильной и мудрой женщины прошлого века. Но что же произойдет в последних сериях «Вангелии»?

Алиса разрывает отношения с Виталием, который оказался сотрудником ФСБ. Девушка говорит, что не любит его. 1953 год. В день смерти Сталина Вангу выпускают из тюрьмы. В 1962 году умирает Митко, а вскоре в доме Ванги появляется приемный сын – тоже Митко. Ольге с трудом удается вырваться в Болгарию, чтобы увидеться с Вангой. Обе счастливы от этой встречи, и Ванга советует Ольге, чтобы ее сын шел в летчики, а не в подводники. Много лет спустя Ольга поймет, что этим Ванга спасла жизнь ее внуку…

Позже Алиса возвращается в Москву. Там ее уже отчислили из МГУ. Медведев помогает ей восстановиться в университете и разрешает поехать в Курск, чтобы понять предсказание Ванги и том, что город скроется под водой. Ванга, как сама и предсказывала, умирает 11 августа 1996 года. 2000 год. После гибели подлодки Курск Алиса звонит Медведеву и получает задание сделать фильм о Ванге. Зимой 2001 года она разыскивает живущую в Подмосковье семью Незнамовых. Девушка привозит Ольге, ее сыну и внуку смонтированный фильм о болгарской ясновидящей, но при показе изображение с пленки исчезает. Внук Ольги влюбляется в Алису – вот та ниточка, которая, по словам Ванги, замкнула круг самых близких ей людей…

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