В 19 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят невероятные испытания, которые не на шутку напугают участников проекта! Кроме того, участники второго сезона должны будут готовить свои десерты… С Ольгой Мартыновской! Но с какими трудностями столкнутся шефы? Узнаем в новом выпуске.

Смотрите в 19 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Почему Ольга Мартыновская захотела посостязаться с шеф-поварами?

Кому удастся сделать из простого овоща – настоящий кулинарный шедевр?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 19 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 4 июля, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!

Video: В 19 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить необычные десерты 4 июля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 19 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 19 (эфир от 04.07.2020)

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