«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 27 и 28 выпуски от 04.07.2020
03.07.2020
4 июля в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 27 и 28 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из знаменитостей попал в страшное ДТП, и кто похоронил своих вторых половинок. Подробнее читайте в материале.
В 27 и 28 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Кто из селебрити попал в страшные ДТП? Невероятные истории от звезд украинского и мирового шоу-бизнеса.
- Звездные потери: трагические истории селебрити, которые потеряли своих вторых половинок. Откровения Василия Вирастюка, Марион Котияр, Георгия Делиева и Романа Полански.
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