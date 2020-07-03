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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 27 и 28 выпуски от 04.07.2020

03.07.2020

4 июля в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 27 и 28 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из знаменитостей попал в страшное ДТП, и кто похоронил своих вторых половинок. Подробнее читайте в материале.

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В 27 и 28 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Кто из селебрити попал в страшные ДТП? Невероятные истории от звезд украинского и мирового шоу-бизнеса.
  • Звездные потери: трагические истории селебрити, которые потеряли своих вторых половинок. Откровения Василия Вирастюка, Марион Котияр, Георгия Делиева и Романа Полански. 

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