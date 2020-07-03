«Наречена для тата»-3 выпуск 5: Первый финал проекта — останутся ли вместе Артем и Карина

Сегодня, 3 июля, в эфир телеканала СТБ вышел пятый выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрителей ждет первый финал: какое решение приняли Артем Топчий и Карина Белая, а также как прошла операция Игоря Бубнова и удалось ли ему наладить отношения с Инной. Подробнее читайте в материале.

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В 5 выпуске между Игорем и Инной опять произошла ссора. Во время свидания мужчина в который раз заигрывал с другими прямо на глазах у Инны. Девушку такое поведение сильно огорчает, особенно учитывая, что она просила Игоря так себя не вести. Конфликт разгорелся с новой силой дома. Пара поссорилась. Не спасла ситуацию даже больница, в которую поехали молодые люди после того, как о себе дала знать травма руки Игоря.

После обследования врач рекомендовал оперативное вмешательство. Но даже во время консультации Игорь не упустил момент, чтобы поинтересоваться, есть ли в больнице красивые медсестры. Такие фразы довели Инну до слез. Останется ли девушка рядом с Игорем в больнице или уедет домой? Смотрите подробнее в выпуске.

У Карины и Артема также не обошлось без экстрима: молодой человек предложил своей невесте заняться банджи-джампингом. Но решится ли Карина прыгнуть с моста, ведь она боится высоты? К тому же, совсем скоро финал. Как это отразится на отношениях пары? И, главное, какое решение примут молодые люди: останутся ли вместе? Ведь Артем сомневается в том, что Карина готова к серьезным отношениям.

Тем временем Юля пытается наладить контакт с сыном Романа — Никитой. Мальчик достаточно холодно относится к женщине. Чтобы исправить ситуацию, Юля решила попросить Никиту научить ее кататься на скейте. Правда, у нее совсем ничего не получалось. В добавок ко всему Никита захотел проверить избранницу своего отца на прочность: он привел ее в заброшенный дом и… пропал. Девушка очень долго искала Никиту. Ей показалось, что там очень опасно и с мальчиком могло что-то случиться.

Пройдет ли Юля проверку от Никиты? Удастся ли Игорю вернуть доверие Инны? И останутся ли вместе Артем и Карина? Ответы на все эти вопросы вы найдете в 5 выпуске романтического проекта «Наречена для тата»-3.

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