«Наречена для тата»-3: Кто из участников проекта окажется на операционном столе
03.07.2020
Сегодня, 3 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участники пройдут еще несколько испытаний, и кто-то окажется на операционном столе. Но главная интрига выпуска — останутся ли вместе Артем Топчий и Карина Белая? Первый финал реалити уже сегодня! Узнайте все подробности в материале.
В пятом выпуске участники будут соблазнять друг друга, проверять на прочность и раздражать. Смогут ли пары пройти проверку? А также первый финал: какой выбор сделают Карина и Артем?
«Я очень долго думала и приняла решение, которое не поменяю ни за что на свете», — призналась Карина перед финалом.