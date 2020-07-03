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«Наречена для тата»-3: Кто из участников проекта окажется на операционном столе

03.07.2020

Сегодня, 3 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участники пройдут еще несколько испытаний, и кто-то окажется на операционном столе. Но главная интрига выпуска — останутся ли вместе Артем Топчий и Карина Белая? Первый финал реалити уже сегодня! Узнайте все подробности в материале.

ндт

В пятом выпуске участники будут соблазнять друг друга, проверять на прочность и раздражать. Смогут ли пары пройти проверку? А также первый финал: какой выбор сделают Карина и Артем?

«Я очень долго думала и приняла решение, которое не поменяю ни за что на свете», — призналась Карина перед финалом.

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В 5 выпуске проекта вы узнаете:

  • Какой скандал произойдет между Игорем и Инной?
  • Какой безумный поступок совершит Карина ради Артема?
  • Удастся ли Юле наладить контакт с сыном Романа — Никитой?
  • Кто из участников окажется на операционном столе?
  • Останутся ли вместе Карина и Артем?

Video: «Наречена для тата»-3: Кто из участников проекта окажется на операционном столе

Наречена для тата 1 выпуск 3 сезон: участники пройдут еще несколько испытаний, и кто-то окажется на операционном столе. Но главная интрига выпуска — останутся ли вместе Артем Топчий и Карина Белая?

Video: «Наречена для тата»-3: Кто из участников проекта окажется на операционном столе

Наречена для тата 1 выпуск 3 сезон: участники пройдут еще несколько испытаний, и кто-то окажется на операционном столе. Но главная интрига выпуска — останутся ли вместе Артем Топчий и Карина Белая?

Video: «Наречена для тата»-3: Кто из участников проекта окажется на операционном столе

Наречена для тата 1 выпуск 3 сезон: участники пройдут еще несколько испытаний, и кто-то окажется на операционном столе. Но главная интрига выпуска — останутся ли вместе Артем Топчий и Карина Белая?

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