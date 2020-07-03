Карина Белая: Проект «Наречена для тата» для меня был шансом

3 июля на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся первый финал. Карина Белая и Артем Топчий сделали свой выбор. Девушка ответила на самый главный вопрос и в финале сказала «Да» Артему. Однако молодой человек не был столь уверен: он заявил, что месяц — это очень мало времени, чтобы хорошо узнать человека, поэтому попросил дать еще время, чтобы присмотреться. Читайте в нашем материале, какие эмоции возникали у Карины во время съемок и сложно ли было наладить контакт с сыном Артема, Максимом?

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Почему решили принять участие в проекте?

После того, как мой парень пропал без вести, у меня не получалось построить отношения. Я засомневалась: смогу ли я на самом деле это сделать. Я начала заниматься самокопанием. И проект «Наречена для тата» для меня был шансом. Я верила в сказку и хотела настоящей искренней любви. Я верила в СТБ, ведь вы можете соединять сердца. А еще я хотела посмотреть на себя со стороны и понять, что во мне не так.

Какое первое впечатление на вас произвел Артем?

Визуально мне Артем понравился с первой секунды. Он именно тот парень, которого я хотела видеть рядом с собой.

Была ли ситуация на проекте, которую вы бы хотели изменить?

Нет, не было. Я поступала так, как на тот момент считала нужным. Если я что-то делала, значит, все должно было происходить именно так. Я ни о чем не жалею.

Сложно ли было наладить контакт с сыном Артема, Максимом?

Макс — очень добрый и открытый мальчик. Контакт было найти нам очень просто, ведь у нас похожи темпераменты. Я даже скажу больше, когда мы с ним играли, у Артема от нас болела голова. Нам было очень весело. Макс — замечательный малый.

Что было самым сложным на проекте?

Самым сложным было осознавать, что проект закончился. Я очень скучала по атмосфере, камерам, съемочной группе. Мне это очень нравилось, я просто кайфовала. Так что сложно оказалось после проекта. Грустно было понимать, что все закончилось. Ведь это прекрасный опыт.

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