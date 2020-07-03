Гороскоп на 4 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит поберечь свое здоровье, а кто должен избегать конфликтов? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

День обещает быть удачным. Есть вероятность совершить отличную торговую сделку. Звезды советуют прислушиваться к интуиции.

Телец

День низкой активности. Постарайтесь пропускать мимо ушей колкие замечания в свой адрес. Вы же и так знаете все свои недостатки.

Близнецы

Посвятите день налаживанию деловых связей и контактов. Вам стоит помнить о том, что хорошие коммуникативные навыки — это уже половина успеха.

Рак

Непредсказуемый день. Лучше воздержаться от финансовых вложений и больших покупок. Можно прогадать и в итоге оказаться ни с чем.

Лев

Прекрасный день для начала нового бизнеса. Однако будьте внимательны, есть вероятность наделать ошибок и попасть на деньги.

Дева

Опасный день. Возможны депрессии и негативизм. Постарайтесь абстрагироваться. И помните: завтра будет новый день и новые эмоции. Это не конец света.

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Весы

Обратите внимание на свое здоровье. Есть риск простудных заболеваний. Откажитесь от чрезмерного употребления мороженого и прохладительных напитков. И, ради Бога, носите маску!

Скорпион

Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на начальство.

Стрелец

Абсолютно спокойный день. Постарайтесь пройти его в кругу семьи. Неспешная вечерняя прогулка в парке вам просто необходима.

Козерог

Сегодня велика вероятность возникновения мелких конфликтов и неприятных ситуаций. Не дайте вывести себя из равновесия. Держите свои эмоции под контролем.

Водолей

Опасный день. Есть риск возникновения ссор с близкими людьми. Постарайтесь не конфликтовать. Отложите принятие важных решений на другой день.

Рыбы

Будьте бдительны. Есть риск накосячить на работе и поссориться со своей второй половинкой. Вечер проведите в тишине.

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