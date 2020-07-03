Артем и Карина: путь пары на проекте «Наречена для тата»-3

Сегодня состоялся первый финал на проекте «Наречена для тата»-3. Артем Топчий и Карина Белая провели вместе целый месяц. В финале Карина захотела продолжить отношения с молодым человеком, а вот Артем ответил ей «Нет». Ему показалось мало месяца, чтобы принять окончательное решение. Артем хочет еще присмотреться к девушке. Совсем скоро состоится пост-шоу, где мы узнаем, остались ли вместе Артем и Карина. А пока предлагаем еще раз вспомнить, как развивались отношения этой пары.

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Знакомство пары могло и не состояться, ведь Артем опоздал на встречу. Однако Карина все же решила его дождаться. И не прогадала: парень ей понравился с первого взгляда.

Девушка очень хотела построить отношения с Артемом и ради него была готова на многое: она подружилась с маленьким сыном Максимом и даже научилась готовить.

Но в отношениях инициатива всегда исходила от нее. Даже первый поцелуй случился, потому что Карина сама поцеловала Артема. Такое безразличие со стороны молодого человека обижало девушку. Хотя Артем быстро реабилитировался и устроил для своей невесты романтический вечер.

Однако и в бочке меда бывает ложка дегтя: знакомство с бывшей женой Артема немного расстроило девушку. К тому же близкие друзья Артема посчитали, что Карина абсолютно не подходит для серьезных отношений. Более того, один из них открыто заявил, что не доверяет ей.

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Но несмотря на это, в финале Карина все же сказала молодому человеку «Да». Она готова и очень хочет продолжить отношения с Артемом. Однако в свою очередь молодой человек на проекте сказал ей «Нет». Ему мало месяца, чтобы понять, его это человек или нет. Артем захотел получше узнать Карину. Так что нам остается ждать пост-шоу. Ведь именно там зрители телеканала СТБ узнают главный ответ: остались ли вместе Артем и Карина.

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