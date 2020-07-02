Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Вангелия». Это – история жизни всемирно известной болгарской целительницы и провидицы Ванги (Вангелии Гущеровой), которая позволит по-иному оценить загадочный феномен поистине сильной и мудрой женщины прошлого века. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях «Вангелии»?

Весна, 1941 год. Незнамов передает в Москву информацию о нападении Гитлера на СССР в конце июня. Берия этому не верит. Ольга по совету мужа приезжает навестить свою подругу. Ванга предсказывает ей, что у нее родится сын, а их жизнь с Алексеем будет долгой, но трудной. В Болгарию приходят немцы. Ванга говорит односельчанам, чтобы они ничего не боялись – русские разобьют фашистов. Слава о болгарской ясновидящей уже столь широка, что к ней приезжает сам Гитлер. Ему она предсказывает поражение от Советского Союза. Гитлер в ярости, но трогать Вангу запрещает…

В восьмой серии Незнамов отказывается выполнять полученное из центра секретное задание, которое противоречит его убеждениям. Грюнлих разоблачает Алексея. В завязавшейся схватке Незнамов убивает гестаповца. Однако скрыться не получается: у Ольги начинаются роды, ее увозит скорая, а Алексея арестовывают немцы. К Ванге отовсюду едут люди. Среди них и болгарский царь Борис, и простой солдат Митко, которому она предрекает просто: «Твоя судьба – быть моим мужем». Вскоре вместе с сестрой Любкой Ванга переселяется в полуразвалившийся дом Митко в Петриче…

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