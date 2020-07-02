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Оладьи на кефире: рецепт приготовления в домашних условиях от Максима Пустовита

02.07.2020

Оладьи на кефире приготовить очень просто. Существует множество вариаций приготовления данного блюда. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт оладий на кефире от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита , который полюбится вам с первой минуты!

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Оладьи на кефире

Ингредиенты:

  • кефир ( 25% жирности) — 400 мл
  • сахар — 3 ст. л.
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • пшеничная мука — 200 г
  • сода — 1 ч. л.
  • щепотка соли

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Приготовление:

  1. Смешать кефир, соль, сахар, добавить муку и соду.
  2. Тщательно размешать тесто, чтобы не образовались комочки. Для этого воспользуйтесь вилкой или венчиком. Тесто должно напоминать густую сметану.
  3. Для жарки лучше взять сковородку с толстым дном. Разогреть сковородку, в тесто добавить 1 ч. л. растительного масла. Быстро перемешать.
  4. Смазать маслом горячую сковородку. Выкладывать на дно небольшие оладьи. Не размазывать. Жарить на небольшом огне под крышкой.

Приятного аппетита!

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