Гороскоп на 3 июля 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно посвятить время работе, а кто не должен накручивать себя? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня вам удастся многое. Окружающие просто обзавидуются вашей трудоспособности и усердию. Так держать! Только помните об отдыхе.

Телец

Тельцам звезды советуют проявить свою коммерческую жилку. Есть неплохой шанс заработать немного денег практически из воздуха.

Близнецы

Прежде чем принять важное решение, хорошенько подумайте и взвесьте все. Звезды обещают успех, но только в том случае, если вы не будете пороть горячку.

Рак

Проявите особую бдительность в работе с документами и деньгами. Есть риск ошибиться и обзавестись долгами. Оно вам надо?

Лев

Вам стоит быть очень внимательным. Есть большая вероятность узнать для себя что-то новое. Помните, информация стоит дорого. Так продайте ее, если появится такая возможность.

Дева

Вполне вероятно, что вам на голову свалится много проблем. Однако не стоит нервничать! Благодаря оптимизму и коммуникативным навыкам вы быстро все решите.

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Весы

Звезды советуют не принимать все близко к сердцу. Так и нервы будут крепче, и сил больше появится.

Скорпион

Благодаря обаянию, вам удастся наладить нужные контакты. Возможно повышение на работе и приятный сюрприз от второй половинки.

Стрелец

Сегодня все может пойти не по плану. Однако не стоит огорчаться. Иногда силы свыше лучше знают, что вам нужно. Так что подождите немного.

Козерог

Прекрасный день для прорыва по карьерной лестнице. Сегодня все ваши идеи воспримут с восторгом. Ждите похвалы от начальства.

Водолей

Сегодня вам будет очень сложно даваться умственный труд. Что ж, голове нужен отдых. Лучше поработайте руками: например, сделайте генеральную уборку.

Рыбы

Вы немного нервничаете. И это сказывается на вашей работе. Не стоит принимать все близко к сердцу. Если вам необходима помощь специалиста — проконсультируйтесь.

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