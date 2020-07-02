Фаршированные кабачки – простое, но очень вкусное блюдо, которое приготовить сможет каждый. Это блюдо порадует самого отъявленного гурмана и украсит даже ваш праздничный стол. Предлагаем воспользоваться рецептом фаршированных кабачков от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа.

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Ингредиенты (на 20 шт.):

1 крупный кабачок – 500 г

Для фарша:

1 куриное филе (250 г)

100 г твердого сыра

1 сырое яйцо

2 ст. л. сухой манки

0,5 ч. л. соли

Несколько щепоток черного перца

Для обжарки:

200 г муки

2 сырых яйца

Несколько щепоток соли

Растительное масло для жарки

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Приготовление:

Кабачок помыть, очистить от кожицы, нарезать кружками толщиной 1 см. При помощи маленькой рюмки вырезать серединки (они в приготовлении не понадобятся, их можно поджарить как обычные кабачки в муке). Кабачки посыпать 0,5 ч. л. соли. Перемешать, оставить на 10 минут, они должны выпустить сок, который надо слить.

Приготовление фарша:

Сыр измельчить в процессоре или натереть на терке. Куриное филе очистить от пленок и жира, пропустить через мясорубку или измельчить в процессоре. Соединить мясо и сыр. Добавить 1 яйцо, высыпать всю манку. Посолить, поперчить, хорошенько перемешать. Можно также добавить любимые специи или ароматные травы (орегано, базилик). 2 яйца разбить в мисочку, посолить, немного взбить вилкой. Нафаршировать шайбочки кабачков мясным фаршем. Для этого нужно отщипнуть мокрой рукой кусочек фарша, количеством со столовую ложку, поместить в серединку кабачка, разровнять мокрой ладонью. Фарш не должен сильно выступать за края. Каждую нафаршированную пластинку нужно обвалять в муке. Окунуть в яйца. Выложить на хорошо разогретую и политую маслом сковороду. Жарить 3–4 минуты на среднем огне до зарумянивания. Перевернуть и жарить еще 3–4 минуты. Выложить на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!

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