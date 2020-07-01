Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Вангелия». Это – история жизни всемирно известной болгарской целительницы и провидицы Ванги (Вангелии Гущеровой), которая позволит по-иному оценить загадочный феномен поистине сильной и мудрой женщины прошлого века. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях «Вангелии»?

1996 год. Ванга предсказывает приехавшему к ней американцу, что железные птицы убьют близнецов, будет пролито много крови. 1931 год. Брат Васил прогоняет толпу во главе со священником Ионой, пришедшую к Ванге, чтобы изгнать из нее бесов. Девушка все увереннее обращается со своим даром: она помогает отцу найти пропавшую овцу. Ольга, послушавшись совета Ванги, уходит из Дома слепых. Она приезжает в Софию, снимает дешевую комнату в пансионе и начинает искать работу…

В шестой серии у Ольги случается голодный обморок. Сосед по пансиону русский врач Алексей Незнамов приходит ей на помощь. Он предлагает девушке работать ассистенткой у себя в клинике. У Ванги видение о Прекрасном всаднике, указывающем ей на особые цветы, с помощью которых можно лечить болезни. Через несколько лет она вылечивает травами брата Васила. Чуть позже тяжело заболевает отец Ванги, но тут травы оказываются бессильны – отец умирает. Ольга случайно видит, как некто Велчев роется в бумагах в кабинете Незнамова. Девушка сообщает об этом Алексею.

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