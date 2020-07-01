Парад планет 2020: где и когда смотреть

4 июля 2020 года произойдет уникальное небесное явление — парад планет. Происходит это таким образом, что все планеты Солнечной системы выстраиваются на одной стороне Солнца. Это значит, что Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже Плутон станут в ряд. Когда и где смотреть на парад планет 2020 года? Опасен ли он для человечества? Больше — в материале.

Стоит отметить, что в последний раз подобное явление небесных тел, а именно полный парад планет, состоялось в 1982 году, а следующее появится не раньше 2161 года. Но уже с 4 июля можно будет увидеть ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром — Венеру. И до 14 июля видимость Сатурна и Юпитера будет улучшаться, потому что в этот период они будут отражать солнечный свет. Венеру можно будет увидеть лишь утром.

А такие планеты как Уран, Нептун и Меркурий издалека невооруженным взглядом не видны. Последняя, например, находится слишком близко к Солнцу, которое затмевает планету своим светом.

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Стоит отметить, что благодаря параду планет ученым удалось в течение минимального отрезка времени детально исследовать дальние планеты Солнечной системы с помощью космических аппаратов.

Где и когда смотреть парад планет 2020 года?

Явление парада планет довольно редкое и медленное. Поэтому наблюдать за ним можно будет на протяжении двух недель. Точного времени наблюдения нет, как например у затмения. Поэтому важно исходить из темного времени суток и ясного неба.

Опасен ли парад планет 2020 года?

Появилось множество статей о том, что именно парад планет способен повлиять на политические и социальные события, а также спровоцировать войны, возникновение вирусов и разбудить спящие вулканы. Однако астрологи давно опровергли такие высказывания. Мнение современного научного мира однозначно — парады планет не могут хоть как-то отрицательно влиять на жизнь планеты Земля!

Важно понимать, что движение небесных тел давным давно устоялось и является нормой. А такие моменты, как парад планет, носят лишь зрелищный характер. На человека это космическое действо также влиять не может.

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