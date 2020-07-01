Олег Винник отпразднует день рождения на НСК «Олимпийский»

Артист №1 отпразднует день рождения на НСК «Олимпийский». Трансляция произойдет 31 июля в 22:00 и не повторится ни на одном из ресурсов! Этим летом состоится беспрецедентное для Украины шоу в дополненной реальности Артиста №1 Олега Винника. Масштабный высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский», вмещающем порядка 100 000 зрителей. Любимые миллионами хиты, визуальные возможности, эффекты присутствия и новое восприятие творчества кумира – эмоции, которые не забываются! Шоу станет возможным благодаря лидерам платежных инновационных решений – Visa и ПриватБанк.

В честь своего дня рождения певец, автор и композитор готовит невероятное музыкально-интерактивное событие, участником которого можно стать, находясь в любой точке мира. Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Говоря доступным языком, это возможность переместиться на livе-концерт артиста и увидеть разнообразие анимированных цифровых объектов в 3D в течении всего грандиозного шоу. Публика окажется в самом эпицентре событий, имея шанс ближе и отчетливее увидеть и услышать исполнителя, будто бы участвуя во всех постановках перфоманса.

В рамках AR-сольника прозвучат лучшие композиции Олега Винника, среди которых «Вовчиця», «Роксолана», «Плен», «Нино» и многие другие. Приоткрывая завесу подготовительного этапа мега-шоу, одним из его элементов станет гигантский аватар певца, который поцелует всех гостей концерта. Этот поцелуй вы точно запомните надолго!

В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками – каждый желающий сможет попасть в гримерку к Олегу Виннику, сделать совместное селфи и лично подарить цветы любимому музыканту. Клиентам Visa и ПриватБанк предоставлена дополнительная скидка на покупку билетов и возможность добавить эксклюзивный диджитал скин с Олегом Винником.

В рамках интерактивно-музыкального шоу каждый желающий сможет присоединиться к филантропической инициативе от Всеукраинского благотворительного фонда «Допомагати просто!»: в числе памятных подарков будут продаваться плюшевые медведи. Вырученные от продажи мягких игрушек средства обязательно дойдут к адресату – Краматорскому детскому дому «Антошка».

Еще одним сюрпризом для поклонников Олега Винника стала новость об открытии официального OV Shop. Теперь можно будет приобрести онлайн мерч авторского лейбла артиста: стильные футболки, кепки, маски, зонты, чашки и другие сувениры и аксессуары.

Для доступа к AR/VR шоу не нужно никаких дополнительных приспособлений – лишь мобильный телефон или же компьютер (планшет). Все адаптировано для максимального удобства аудитории. Один клик – и ты уже являешься участником действа!

Многотысячное мощное зрелище реализовывает национальный билетный оператор Kontramarka. По словам основателя и совладельца компании Александра Порядченко, «звезда Олега Винника будет гореть еще ярче, подобный формат станет важной вехой в карьере артиста и главным событием этого лета».

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