Красивая модная стрижка для настоящей леди ‒ залог привлекательности. Но что в тренде в 2020 году? Какие стрижки модные и как не ошибиться с выбором? В нашем материале вы найдете пятерку самых модных женских стрижек на волосы средней длинны. Все детали ‒ в материале.

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Стрижка до плеч

Это одна из самых универсальных стрижек в 2020 году. В моде ‒ четкий пробор по центру. Он добавит женственности и характера ее обладательнице. Убрать лишние волосы, добавить объема и сделать акцент на пробор — вот к чему следует стремиться. Самая идеальная стрижка на средние волосы 2020 – это средний многослойный боб с пробором по центру. Но если у вас кудрявые волосы, так даже лучше! Ведь кудряшки тоже в тренде в 2020 году.

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В стиле Рейчел

Помните культовый сериал «Друзья» и одну из самых запоминающихся героинь ‒ Рейчел Грин? А ее прическу? Так вот, в сезоне 2020 такая стрижка стала хитом! Чуть рваные волосы, многослойность и минимальная укладка ‒ все эти нюансы сделают вас самой модной штучкой этого сезона. Кстати, создал стрижку Рейчел личный стилист Дженнифер Энистон, который ради эксперимента использовал вместо ножниц бритву.

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Каре

Классическое каре в сезоне 2020 занимает одно из ключевых мест. Ровные пряди, короткие волосы и немного объема ‒ это все, что вам нужно. В дополнение к образу самые смелые могут сделать себе укороченную челку. Так вы сможете убить двух зайцев сразу. Однако помните, такая стрижка к лицу не всем. Так что прежде чем резать свои волосы, проконсультируйтесь со стилистом.

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Классический боб

Классический боб никогда не выйдет из моды. Вариантов тут может быть очень много: ровный боб, многослойный боб, боб-каре, ассиметричный боб! Фантазии есть где разгуляться. Но главное правило ‒ это простота укладки. Пусть ваша стрижка будет выглядеть так, будто вы просто высушили волосы. И все. Никаких долгих манипуляций с укладкой.

Каскад

Для того, чтобы достичь максимального объема, каскад ‒ идеальный вариант. В такой стрижке верхние слои волос всегда немного короче нижних. Однако такой переход должен быть очень плавным и незаметным. Такой тип стрижки подходит как для обладательниц прямых волос, так и для тех, у кого кудрявые или вьющиеся волосы.

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