Мода 2020: с чем носить летние брюки

Пришло время наконец-то наслаждаться обновленным, легким летним гардеробом. Неотъемлемой частью модного летнего гардероба являются брюки, которые сумеют украсить как и повседневный, так и нарядный образы. Но какие брюки будут в моде летом 2020? Узнайте прямо сейчас!

Широкие летние брюки 2020

Тренд 2020 года — оверсайз! Поэтому самыми модными брюками летнего сезона 2020 будут кюлоты и палаццо. Широкие штаны могут быть выполнены в различных стилевых решениях, сшиты из разных тканей. Широкие брюки в пестрых расцветках или штаны из голубого потертого денима прекрасно поддержат стиль хиппи. К ним можно надеть рубашку в стиле оверсайз или футболку, дополнив лук жилеткой с бахромой.

Очень элегантно смотрятся штаны палаццо, они имеют широкие и длинные штанины, но облегают фигуру в области талии. К таким штанам можно надеть кроп-топ при условии стройной фигуры, а также блузу с напуском, облегающую водолазку, тонкий свитшот или пуловер, заправляя их внутрь брюк. Очаровательно смотрится с палаццо тонкий кардиган под пояс.

Широкие штаны с заниженной линией талии и манжетами-резинками – это элемент более восточного стиля. Прекрасно подходит такой фасон девушкам с фигурой «груша» — можно продемонстрировать тонкую талию, при этом скрыть в складках ткани крупные бедра и ягодицы. К тому же широкие брючины гораздо удобнее носить, если они собраны внизу манжетой.

В рамках делового стиля широкие брюки можно носить как с приталенными, так и с прямыми жакетами и пиджаками. Они будут очень удачно выглядеть на вас также на прогулке с подругами или любимым мужчиной. Летом отменным вариантом станет легкий топ на бретелях или без них, майка, заправленная внутрь брюк, хлопковая или льняная блуза-рубашка с краями, завязанными на талии.

Какую обувь подобрать для широких штанов? Палаццо хорошо смотрятся с лоферами, туфлями, ботильонами и сабо на высоком, но достаточно широком и устойчивом каблуке. Тонкая шпилька здесь неуместна, она внесет в образ дисбаланс. Восточные шаровары носят с сандалиями-гладиаторами с множеством тонких переплетений, отлично подходят сандалии-вьетнамки.

Штаны в пижамном стиле 2020

В моду снова возвращаются легкие и ненавязчивые штаны в пижамном стиле! Эти брюки можно надевать с разнообразными кроссовками, кедами, лоферами, туфлями на маленьком каблуке или текстильными балетками. Если же лето будет холодным, с этими штанами можно носить облегающие пуловеры и джемперы, яркие водолазки. Стройные дамы будут стильно выглядеть и в джемперах оверсайз и в многослойных комплектах с рубашками, свитшотами, жилетами.

Узкие летние брюки 2020

Хоть и в этом году мировые дизайнеры делают ставку на оверсайз, все же нельзя забывать о старых добрых узких брюках. Особенно стильно будут смотреться брюки-бананы, кожанные брюки или же клеш. Но здесь все зависит от вашего телосложения. Стоит отметить, что облегающие брюки скинни, которые сидят, как вторая кожа, рекомендуются стройным девушкам. Их можно носить как с обтягивающими топами и пуловерами, приталенными блузами, так и с джемперами, свитшотами, рубашками в стиле оверсайз. Если вы не являетесь обладательницей длинных ног, носите со скинни обувь на каблуке. Обычно слишком длинные брюки либо подшивают, либо формируют отвороты. Скинни можно просто собрать гармошкой в области голени – стильный ход.

Лишние килограммы в области бедер, ягодиц и живота можно скрыть, надев удлиненную тунику, рубашку, плащ. Длинноногие модницы должны обязательно примерить трендовые скинни длиной 7/8, которые по-модному обнажают лодыжку. Но и девушки маленького роста имеют шанс пощеголять в укороченных скинни, для этого выбирайте модели с завышенной линией талии.

Облегающие джинсы можно носить на работу в рамках офисного стиля. Чтобы наряд не казался чересчур соблазнительным, дополните узкие штаны непрозрачной блузой или рубашкой из плотной ткани, лучше всего – белого цвета. Наденьте рубашку навыпуск, подчеркнув талию тонким пояском. Пиджак может быть приталенным или прямым. А вот отправляясь на свидание, наоборот, наденьте полупрозрачную блузу или топ с эффектным декольте. Избегайте вызывающих цветов вроде красного, пусть топ будет нежно-розового, светло-голубого, бледно-сиреневого, мятного, кремового оттенка. Если у вас длинные ноги, можно надеть лоферы, в противном случае лучше предпочесть лодочки или босоножки на каблуке либо высокой танкетке. Чтобы создать оригинальный и стильный образ, используйте ажурные топы и блузы с вышивкой, а также многослойные комплекты.

Летние вельветовые брюки 2020

Вельветовые брюки и рубашки в стиле 80-90-х — тренд летнего сезона 2020! Конечно, они далеко не так универсальны, как их кожаные собратья или джинсы. Вельвет рекомендуется сочетать с легкими кофточками. Но не носите полупрозрачные блузы и короткий рукав. Лучше всего подойдут плащи и жакеты, свитера крупной вязки, кардиганы в ретро-стиле.

Обувь рекомендуется подбирать гладкую по фактуре: стильные балетки, туфли на устойчивом каблуке, ботильоны. Но некоторые яркие вельветовые брюки лучше сочетать с мокасинами, кедами, лодочками, сандалиями на плоской подошве, босоножками на платформе или танкетке.

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