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Клубничный сорбет: рецепт в домашних условиях от участника «МастерШеф»

01.07.2020

Хотите узнать, как приготовить вкусный и полезный клубничный сорбет? Юрий Негрич, участник  «МастерШеф. Профессионалы»делится с вами простым рецептом, по которому легко приготовить его в домашних условиях без больших затрат времени. Читайте рецепт, как приготовить сорбет из клубники, прямо сейчас!

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Клубничный сорбет

Для приготовления сорбета на 4 порции вам понадобятся:

  • Клубника  500 г
  • Сахар  ½ ст.
  • Щепотка соли
  • Крахмала — 1,5 ч. л.
  • Холодной воды — 1,5 ч. л.
  • Лимонного сока — 3 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Нарезать клубнику.
  2. Взбить в блендере или кухонном комбайне нарезанные ягоды до консистенции однородного пюре.
  3. Смешать в большой кастрюле ягодное пюре, соль, сахар. Помешивая, нагревать на небольшом огне до кипения.
  4. В отдельной емкости смешать крахмал и воду. Полученную смесь, размешивая, добавить в кастрюлю.
  5. Убрать с огня пюре, добавить лимонный сок. Спрятать в холодильник на 2 часа.
  6. Спустя время заморозить сорбет в мороженице или пластиковом контейнере. Во втором случае открыть крышку и перемешивать каждые 30 мин., пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.

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Данный рецепт подойдет для приготовления холодного десерта также из других ягод. Главное — желание и фантазия. Воспользуйтесь нашими советами и наслаждайтесь нежным вкусом домашнего клубничного сорбета!

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