Гороскоп на 2 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит поберечь свои финансы, а кто может целиком и полностью изменить свою жизнь? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы хотите узнать ответ на интересующий вас вопрос, просто спросите. Не нужно додумывать и накручивать себя. Мир гораздо проще!

Телец

У вас появятся новые возможности. Неожиданное предложение может полностью изменить вашу жизнь. Не бойтесь перемен.

Близнецы

Пришло время перемен. Будьте смелее. У вас есть цель. Не бойтесь. У вас все получится. Лучше рискнуть, чем потом жалеть, что не попробовали изменить свою жизнь.

Рак

Все, что вы задумали, сбудется уже в ближайшее время. Так что поосторожнее с желаниями.

Лев

Вперед за мечтой. У вас все получается с первой попытки. Однако вам мешает страх. Долой его. Вы все умеете. Только прислушивайтесь к более опытным людям.

Дева

Оглянитесь по сторонам. Возможно, вашим близким нужна помощь. Так помогите. В будущем вам зачтется.

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Весы

Звезды советуют не принимать поспешных решений. Не порите горячку. Утро вечера мудренее. Спросите совета и помните о подушке безопасности.

Скорпион

Есть риск ухудшения самочувствия. Только без паники. Просто вам нужен отпуск. Или хотя бы небольшой отдых. Звезды советуют выспаться.

Стрелец

Вам стоит сосредоточить свое внимание на самом главном. Не распыляйтесь. Так вы ничего не успеете и не сделаете ни одного дела.

Козерог

Вам стоит поберечь финансы. Из-за своей расточительности вы рискуете остаться на бобах. Диета — это хорошо, но организму нужны витамины.

Водолей

Самое время задуматься над тем, чего вы хотите от жизни. Вы порядком подустали и это сказывается на вашем самочувствии и настроении. Подумайте и решите, как дальше жить.

Рыбы

День обещает много приятных сюрпризов и внимания со стороны противоположного пола. Так что прихорошитесь. Возможно, вы встретите свою судьбу.

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