Нежная девушка с тонкой душой Елизавета Фалей из сериала «За витриной» влюбила всех телезрителей в своего персонажа Галю. Она и сама безумно благодарна проекту за данную роль: «В ней было очень много красок и было что играть». Подробнее о Елизавете Фалей и ее героине Гале Пасечник – в материале.

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Для Елизаветы Фалей проект «За витриной», безусловно, является значимым. Больше всего актриса благодарна за своего персонажа Галину Пасечник, ведь с данной ролью было очень интересно работать:

«В ней было очень много красок и было что играть. Это здорово! Я очень рада, что познакомилась с интересными, прекрасными профессионалами, которые работали над созданием сериала «За витриной». Всю команду по праву можно назвать идеальной. Я ходила на работу как на праздник. В такой атмосфере не могло получиться что-то плохое», – с улыбкой утверждает актриса.

Благодарности за команду, сценарий и героиню нет границ! Звезда сериала уверена, что тот, кто посмотрит «За витриной», сразу заметит, что над его созданием трудились настоящие профессионалы:

«Хотелось бы сказать «спасибо» нашему режиссеру Миле Погребняк и оператору Маркияну. Маркиян снимает настолько здорово, красиво, реалистично. А Мила – это тот человек, который на протяжении всего проекта поддерживал и помогал мне. Она всегда подсказывала, как лучше сделать. Хорошо, когда режиссер точно знает, какой должна быть его картина».

По мнению Елизаветы, каждый персонаж сериала «За витриной» по-своему интересен:

«Ольга Тобилевич – сильная и уверенная в себе женщина. Наивная, лучезарная подружка Светка. А Фединчики! Безумно прекрасная пара. У меня эмоции зашкаливают, ведь все актеры – замечательные. Я могу сказать, что большинство актеров жили своими ролями. Они переживали, усердно работали над своей ролью. Мне кажется, что зритель это видит, ведь его нельзя обмануть! А какой у меня прекрасный был партнер – Сергей Басок. Он профессионал своего дела! Я, наверное, очень много раз уже повторила это слово, но это и правда так. Когда люди живут этим, не спят ночами и думают о своей роли, им не все равно, каким получится проект. Профессионал болеет, живет своим персонажем. Было очень здорово работать на одной площадке с такими людьми».

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