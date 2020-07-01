Ефим Кравченко: Я не Пескова, чтобы ходить на «МастерШеф» до тех пор, пока не одержу победу

Ефим знаком зрителям, ведь уже пробовал свои силы в 1 сезоне «МастерШеф. Профессионалы». Но тогда кондитер довольно быстро вылетел и не смог попасть в 15-ку лучших профессиональных поваров. На «МастерШеф. Профессионалы»-2 шеф-кондитер сумел запомниться и полюбиться зрителям проекта. Но что он почувствовал, когда покидал кухню шоу? Узнайте прямо сейчас!

Что вы почувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Первое, что я почувствовал – это опустошенность. Потому что ты проживаешь период жизни в определенном состоянии, в определенной атмосфере и с определенными людьми. И в какое-то время приходит момент, когда это все заканчивается… Ты понимаешь, что к прежнему состоянию ты больше не вернешься. Сейчас очень похожая ситуация с этой пандемией. По-моему, такая же история. А второе, у меня было чувство благодарности. Себе, что не побоялся и пришел, журналистке Лере за то, что все-таки убедила пойти, всему судейскому составу и участникам. Теперь моя жизнь изменилась. Не люблю фразы в стиле «Моя жизнь стала после «МастерШеф. Профессионалы» другой», но это действительно так! Я изменился, буквально в то время, когда переступал двери кухни проекта.

Оправдались ли ваши ожидания от участия в кулинарном шоу?

Мне кажется, у меня все случилось! Потому что на «МастерШеф. Профессионалы» я пришел со своей историей, со своей работой, со своими десертами. Я хотел о них рассказать людям и у меня это получилось. Это все, что я хотел.

А как повлияло на вашу жизнь участие в «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Я сейчас не могу сказать обобщенную фразу и ею подвести итог своего участия, потому что я вот буквально недавно покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы». Максимально ясно и точно я смогу ответить на этот вопрос где-то через год.

Кого вы поддерживали после своего ухода?

Что касается победы, то она, по моему мнению, нужна только двум участникам – это Эдику и Саше. Эдику нужно признание, как и его работе, действиям и блюдам. Потому что то, что делает он – это не для всех! А что касается Саши, ему это нужно, ведь если он победит, то будет очень скоро учиться. Ему победа тоже нужна. А для остальных… Думаю, они справятся и без этого!

С кем из участников до сих пор общаетесь?

Это те же люди, с которыми я общался и на проекте: Валик, Саша, Эдик, Юля. У нас как было профессиональное общение, так и осталось!

Пойдете ли вы на «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Нет, я же не Пескова, чтобы ходить на «МастерШеф» до тех пор, пока не одержу победу! (Смеется. — Прим. ред.). Нет, не пойду. Но если будет «МастерШеф. Кондитеры» – тогда обязательно попробую!

На битве черных вы готовили мюсли. Но так и не сумели убедить жюри в том, что вы достойны остаться на кухне «МастерШеф. Профессионалы». Если бы вы могли повернуть время вспять, изменили бы что-нибудь?

В этом и красота времени – что мы не имеем для него никаких рычагов управления, а просто наполняем его историями и проживаем свою жизнь! Я считаю, что все, что со мной случилось, было нужно для трансформаций самого себя!

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