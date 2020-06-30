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Выходные в июле 2020: будут ли дополнительные выходные дни и как их проведут звезды СТБ

30.06.2020

В июле 2020 года украинцев ждут выходные дни исключительно по календарю. Лето в разгаре, но не стоит забывать о трудовых буднях и заблаговременно расслабляться. Выходные в июле 2020 года будут традиционно по субботам и воскресеньям.  

В июле 2020 года официальными выходными днями в Украине будут только субботы и воскресенья. Июль не подарит украинцам дополнительных выходных. Поэтому если хотите спланировать свои отпускные или отдых, исходите из того, что затяжных выходных дней в этом месяце не будет.

Общее количество календарных дней — 31.

Рабочие дни — 23.

Выходные в июле — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

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А как же проведут июльские выходные звезды СТБ? Так, пара, которая сложилась на проекте «Холостяк» и официально узаконила отношения, в июле продолжит снимать свой проект о путешествиях по Украине. Никита Добрынин и Даша Квиткова исследуют самые красивые и необычные места страны. Украинские Мальдивы, пустыня, Джарылгач и многие другие места уже в копилке молодоженов. Однако впереди их ждут новые приключения, которые состоятся уже в июле!  

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