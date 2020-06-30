Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Вангелия». Это – история жизни всемирно известной болгарской целительницы и провидицы Ванги (Вангелии Гущеровой), которая позволит по-иному оценить загадочный феномен поистине сильной и мудрой женщины прошлого века. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях «Вангелии»?

2000 год. Сообщение о взрыве на подводной лодке Курск становится настоящим потрясением для журналистки Алисы Варежкиной: несколько лет назад ясновидящая Ванга предсказала эту катастрофу. 1996 год. Небольшая съемочная группа во главе с помощником Ельцина Сергеем Медведевым едет в Болгарию, чтобы узнать у Ванги вероятность переизбрания президента на второй срок. В составе группы Алиса, студентка-стажерка МГУ, которая всегда все забывает и путает. Но именно эта непутевая девушка приходится по сердцу Ванге, и первое знакомство быстро перерастает в монолог-исповедь знаменитой прорицательницы…

Во второй серии, несмотря на слепоту, Ванга неплохо справляется с обязанностями по дому и заботится о двух сводных малолетних братьях. Местный священник предлагает отцу Ванги отправить девочку в Софию в Дом слепых. На новом месте Ванге открывается совсем иная жизнь. Особенно близко девушка сходится с воспитательницей — 18-летней русской эмигранткой Ольгой Васильцевой. Одноклассница Ванги, недавно ослепшая девушка Снежана, никак не может смириться со своим новым инвалидным положением. Однажды Ванга, уже понемногу начинающая обретать свой дар ясновидения, видит смерть рядом со Снежаной…

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