В свет готовят специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит»

В честь 20-летнего выхода картины «Властелин колец: братство кольца» создатели картины приготовили ошеломительный сюрприз для своих поклонников: новый сборник из шести фильмов саги. Детальнее читайте в материале.

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В 2021 году поклонников культовой саги «Властелин колец» ждет подарок: на дисках выпустят шесть фильмов из серии «Властелин колец»: «Братство кольца», «Две башни», «Возвращение короля» и «Хоббит»: «Неожиданное путешествие», «Опустошение Смауга», «Битва пяти армий».

В специальное издание войдут режиссерские и театральные версии фильмов, а также дополнительные документальные материалы со съемочных площадок. Как сообщают СМИ, все фильмы уже готовы, но было принято решение перенести релиз.

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