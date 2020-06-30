Ищете, как приготовить клубничный джем? Сезон клубники проходит быстро, нужно успеть и свежей наесться и заготовки на зиму сделать. Ведь так приятно зимой открыть баночку клубничного джема, полить им сырники, чизкейк или мороженное и на несколько минут ощутить аромат лета. Рецепт приготовления на зиму клубничного джема от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша найдете в нашем материале.

Больше по теме: Как заморозить клубнику правильно

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 150 г

сахарная пудра – 1.5 ст. л.

лимон – 1.5 ст. л.

агар-агар – 1.5 ст. л.

ванильный экстракт – 2 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления:

Клубнику помыть, удалить хвостики и порезать на небольшие кусочки Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром. Миску с клубникой поставить на огонь и довести до кипения. Варить около 10 минут, периодически перемешивать и снимать пену. За пару минут до того как выключать огонь добавить лимонный сок, агар-агар, ванильный экстракт и хорошо перемешать. Остудить и пюрировать с помощью погружного блендера (можно обычным). Перелить джем в заранее простерилизованные банки и закатать крышками.

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ