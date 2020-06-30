Второй месяц лета предвещает не только дождливые дни, но и несколько неприятных для здоровья магнитных бурь. Не секрет, что игнорировать такие изменения в природе нельзя. Поэтому экстрасенсы поделились графиком магнитных бурь на июль 2020 года, который вы найдете в материале.

Геомагнитные возмущения нашей планеты происходят, как правило, во время усиления солнечной активности. Но в последнее время также происходит ускоренное смещение магнитных полюсов Земли, что тоже вызывает вибрации в магнитном поле. Все вместе это оказывает дополнительное негативное влияние на здоровье множества людей.

К тому же это явление обладает накопительным эффектом, поэтому бороться за хорошее самочувствие придется с усилием воли. Для этого нужно начать делать простейшую зарядку по утрам, принимать контрастный душ, меньше находиться на солнце и больше пить травяной чай.

В дни усиленной магнитной активности лучше сохранять спокойствие и не позволять себе нервничать. Во втором летнем месяце такие всплески придутся на 7 июля — день магнитной бури средней силы и 15 июля — день сильного шторма.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ