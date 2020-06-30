Гороскоп на 1 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит проявить осторожность, а кого ждет сюрприз? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы слишком доверчивы. Не принимайте важных решений, основываясь на эмоциях. Хорошенько все взвесьте.

Телец

Этот день вы запомните надолго. Вас ждет приятный сюрприз от любимого человека. Не забудьте ответить ему тем же.

Близнецы

У вас появились завистники. Те, кто хочет отобрать все, что вы так долго зарабатывали. Гоните их прочь! И поблагодарите свою вторую половинку за то, что она рядом.

Рак

Вы строите долгосрочные планы. Во время подготовки к отпуску постарайтесь взять все необходимое. И не забудьте об аптечке.

Лев

Вы так много хотите успеть. Не волнуйтесь, у вас все получится. И даже больше. Только не гоните лошадей. Помните: спешить надо медленно.

Дева

День, который можно и нужно полностью посвятить семье. Прогуляйтесь по парку, покатайтесь на лодке, сходите на пикник. Это вас сблизит.

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Весы

Вы очень зациклились на выполнении домашней работы. Уделите немного времени себе. Возможно, вам стоит посетить салон красоты?

Скорпион

Сегодня ваш день. Противоположный пол в восторге! Еще бы! Принимайте комплименты с гордостью и хорошенько отдохните.

Стрелец

День разочарований. Сегодня вы можете получить серьезный удар от близкого человека. Будьте осторожны, не доверяйте незнакомцам.

Козерог

Пора заняться бюрократическими делами. Времени тянуть больше нет. Оплатите коммуналку, разберитесь с документами. И не потеряйте паспорт.

Водолей

День благодарности. Позвоните своим родителям и близким людям. Поговорите по душам. Вы так мало времени проводите вместе. Может, стоит приехать в гости?

Рыбы

У вас все прекрасно. Новые отношения затягивают вас с головой. Это прекрасно! Только не забывайте об ответственности и не гоните лошадей.

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