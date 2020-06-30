Послеродовая депрессия ‒ довольно распространенное явление среди молодых мама. Однако, в большинстве своих случаев, в нашей стране это не считается проблемой. А зря! Героиня одного из выпусков психологического реалити «Супермама» столкнулась с послеродовой депрессией. Но как ее побороть, женщина не знала. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, чем опасно такое состояние и как с ним справиться.

Дмитрий Карпачев уверен, что домохозяйка Оля ‒ несчастна. Так, эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание на то, что женщина собирает пакетики определенным образом.

«Такое поведение может свидетельствовать о наличии тревожности. Пребывая в стрессе, Оля подсознательно выбрала такой метод успокоения. Она собирает и складывает вещи. Это, действительно, может сработать, как и другие монотонные действия: мытье посуды, физические упражнения, медитация или прослушивание классической музыки».

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Также Дмитрий обратил внимание на то, что Оля говорила о домашних делах, как эксперт. Это связано с тем, что в данный момент это все, чем она занята.

«Очень важно, даже если мама домохозяйка и ей это нравится, иметь интересы вне кухни. Иначе мама перестанет быть интересной не только окружающим, но и себе. А собственная семья будет воспринимать ее как обслуживающий персонал».

Дмитрий Карпачев считает, что такая ситуация может привести к проблемам в будущем:

«Когда дети видят, что их мама постоянно что-то моет, стирает и убирает, они вырастут с уверенностью, что женщина ‒ это домашний персонал. Вырастая, такие мальчики часто ищут себе жен, которые должны их обслуживать. А девочки часто выходят замуж за мужчин, которых нужно обслуживать».

Эксперт отмечает, что симптомы, которые описывает Оля, очень похожи на послеродовую депрессию.

«Часто женщин угнетает тот факт, что после рождения детей их жизнь больше не будет прежней. Их может обременять ответственность за ребенка. Чтобы не довести себя до такого состояния, не нужно делать что-то через силу. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить помощи, например, у мужа».

Также Дмитрий Карпачев обращает внимание на то, что в сложной ситуации, особенно если мама чувствует себя в чем-то виноватой, необходимо поработать с психотерапевтом. Иногда это может занять много времени и потребовать колоссальной работы.

Стоит отметить, что нынче послеродовая депрессия ‒ достаточно распространенное явление, которое иногда требует медикаментозного лечения. Однако в этом нет ничего постыдного. Ведь все мы разные, и каждый справляется со стрессовой ситуацией по-своему.

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