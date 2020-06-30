Мультиварка – настоящее спасение для тех, кто не может себе позволить часами стоять у плиты. Участники кулинарного шоу «МастерШеф»-9 поделились рецептами 10-ти вкусных идей, которые помогут разнообразить повседневный рацион. Что приготовить на ужин в мультиварке, читайте в материале.

Картофельный гратен с сырной корочкой

Ингредиенты:

7–8 средних картофелин

50 г сыра пармезан или российского

50 г сыра грюйер, эдам или эмменталь

1 зубчик чеснока

200 мл сливок (жирностью 33%)

1/4 ч. л. мускатного ореха

2–3 веточки тимьяна

1 ст. л. сливочного масла

Соль, чёрный перец

Способ приготовления:

Сливочным маслом смазать чашу мультиварки. Картофель очистить и нарезать тонкими дольками. Сыр натереть (треть отложить). Сливки в миске соединить с измельченным чесноком и мускатным орехом, посолить и поперчить. Выложить слоями в чашу мультиварки картофель, сыр и соус. Оставить на 10 мин., чтобы будущий гратен пропитался. Выпекать 40 мин. в режиме «Выпечка». За 10 мин. до окончания программы посыпать блюдо оставшимся сыром. Готовый гратен переложить на тарелку и украсить тимьяном.

Кукурузный суп на сливках

Ингредиенты:

4 ст. кукурузы

1 ст. сливок (жирностью 10%)

500 г отварного куриного филе

1 зубчик чеснока

200 г бекона

1 луковица

1 картофелина

1 морковь

2 ст. бульона

2–3 пера лука-шалот

Соль, черный перец

Способ приготовления:

В блендер переложить 2 ст. кукурузы, залить сливками и измельчить в пюре. В режиме «Выпечка» обжарить бекон в чаше мультиварки, пока из него не вытопится весь жир. Хрустящий бекон выложить на тарелку. Картофель нарезать небольшими кубиками, морковь – мелкими. Луковицу нашинковать и обжарить в жире от бекона до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, картофель и морковь. Помешивая, обжаривать все вместе около 15 мин. Добавить в мультиварку бульон, довести до кипения и поставить режим «Суп» на 10 мин. Добавить кукурузное пюре на сливках и разобранное на волокна куриное филе. Посолить и поперчить. Готовый суп разлить по тарелкам, добавить ломтики бекона и рубленый лук-шалот.

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Гречаники с телятиной и салом

Ингредиенты:

300 г гpечневой кpупы

500 г мяса (350 г телятины и 150 г свиного сала)

2 большие луковицы

1 яйцо

½ пеpеспелого помидора

1 лавровый лист

3 ст. л. pастительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Гречневую крупу промыть, всыпать в чашу мультиварки и залить водой. Варить в режиме «Гречка» в течение 35 мин. С помощью мясорубки приготовить фарш из телятины и сала. Лук натереть на мелкой терке. В глубокой миске смешать яйцо, лук, фарш и приготовленную кашу. Посолить, поперчить и сформовать котлетки. Чашу мультиварки сбрызнуть маслом и разогревать 15 мин в режиме «Жарка». Выложить гречаники и закрыть крышку. Обжаривать 5 мин., затем перевернуть и обжарить еще 2 мин. с другой стороны. Добавить дольки переспелого помидора, лавровый лист и немного воды. Готовить в режиме «Тушение» около 15 мин. Подавать со свежей зеленью.

Треска по-норвежски с гарниром из горошка

Ингредиенты:

1–2 тушки трески

1 яйцо

50 г сыра чеддер

1 ч. л. майонеза

1 ст. л. лимонного сока

100 г лука-порей (белой части)

400 г замороженного зеленого горошка

200 г ветчины

60 мл сливок

Растительное масло

Специи по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Треску очистить от внутренностей и чешуи, натереть солью и специями. Нарезать рыбу стейками толщиной 1,5–2,5 см и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться на 30 мин. Тем временем для соуса взбить венчиком яйцо с горчицей. Добавить муку, майонез и тертый сыр. Все тщательно перемешать. Выбрать режим «Выпечка» и обжаривать треску на небольшом количестве растительного масла 15 мин. Выложить на рыбу соус и готовить до окончания программы. Приготовленную треску переложить в тарелку. Для гарнира ветчину нарезать кубиками. Лук-порей нарезать кружочками и обжарить в режиме «Жарка» на масле до прозрачности. Добавить ветчину и обжаривать еще 5–8 мин. Затем всыпать замороженный горошек и готовить, помешивая, до его мягкости. За 1 мин до готовности влить сливки и еще раз хорошо перемешать. Подавать с треской.

Свиные ребрышки в медовом соусе

Ингредиенты:

900 г свиных ребрышек

5 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. меда

2 зубчика чеснока

Тимьян

Специи по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

В миске смешать мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Залить получившимся маринадом подготовленные ребрышки и оставить на 30 мин. Переложить ребрышки в чашу мультиварки и полить остатками маринада. Выложить тимьян. Готовить в режиме «Тушение» 2 ч. Готовые свиные ребрышки подавать с любым гарниром.

Кускус с куриным филе и овощами

Ингредиенты:

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжаривать, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки 12 мин. в режиме «Жарка». Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим «Тушение» и готовить 20 мин. Влить 500 мл воды, выключить программу «Тушение» и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 мин. для набухания под закрытой крышкой. Разрыхлить и сразу подавать.

Спагетти с соусом песто

Ингредиенты:

500–700 г спагетти

2 пучка базилика

1 пучок петрушки

70–80 г сыра пармезан или другого твердого сыра

2 ст. л. кедровых орехов

4 зубчика чеснока

100–120 мл оливкового масла

Соль

Способ приготовления:

Для соуса песто чеснок измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. В блендере смешать базилик, петрушку, сыр, кедровые орехи и чеснок. Пюрировать, постепенно подливая оливковое масло, до получения пастообразной массы. Вскипятить в мультиварке воду, подсолить и опустить спагетти. Варить в режиме «Варка» около 10 мин. Готовые спагетти переложить в глубокую миску или кастрюлю и заправить соусом песто. Перед подачей украсить тертым сыром и зеленью.

Говядина с паприкой

Ингредиенты:

1 кг говяжьей вырезки

1–2 ст. л. томатной пасты

2 моркови

4 картофелины

1 крупная луковица

1–2 острых красных перца

½ ч. л. паприки

4 лавровых листа

Подсолнечное масло

Соль

Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в разогретую мультиварку. Добавить 2–3 ст. л. масла и хорошо обжарить говядину со всех сторон в режиме «Выпечка». Обжаренное мясо залить в чаше мультиварки 1 ст. кипятка. Посолить, добавить лавровый лист и паприку. Готовить 45 мин в режиме «Тушение». Морковь и картофель нарезать кусочками. Перец очистить от семян и нарезать кружочками. Лук нашинковать. Добавить овощи вместе с томатной пастой к мясу и тушить еще 30 мин. По необходимости доливать воду.

Печеночный торт с морковью

Ингредиенты:

700 г куриной печени

300 г кабачка

2 яйца

1 ст. л. сметаны

5 – 6 ст. л. муки

1 ч. л. разрыхлителя

200 г сыра

4 крупных моркови

2 луковицы

2 зубчика чеснока

400 г майонеза

Зелень по вкусу

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Морковь и лук натереть на терке и обжарить на растительном масле в режиме « Выпечка » . Выложить на тарелку и слегка остудить. Печень измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить тертый кабачок, яйца, сметану, муку и разрыхлитель. Посолить и перемешать. Получившуюся массу вылить в чашу мультиварки и выпекать 60 мин. в режиме « Выпечка » . Достать и разрезать на тонкие коржи. Для начинки натереть сыр и измельчить чеснок. Добавить майонез, морковь и лук. Тщательно перемешать и промазать печеночные коржи. Украсить рубленым зеленым луком, петрушкой или укропом. По желанию посыпать зернами граната. Отправить в холод на 1 ч.

Белая фасоль с грибами

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

2 ст. белой фасоли

1 луковица

1 морковь

200 г томатов

1 зубчик чеснока

1 ч. л. красного острого перца

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Фасоль предварительно замочить. Лук нашинковать. Чеснок измельчить. Морковь и помидоры нарезать кубиками. Грибы нарезать пластинами. Обжаривать овощи в режиме « Жарка » 5 – 8 мин., затем добавить шампиньоны и готовить еще 10 мин. Посолить и поперчить. Выложить в чашу фасоль и залить 3 ст. воды. Выбрать режим « Тушение » и готовить 2 ч. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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