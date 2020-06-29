Гороскоп на 30 июня 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно провести время с детьми, а кто должен поберечь финансы? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Избегайте мест большого скопления людей. Помните о социальной дистанции. Ваш иммунитет немного ослаблен, так что лишняя осторожность не помешает. Оставайтесь благоразумны.

Телец

День исполнения желаний и приятных сюрпризов. Однако в момент радости не забудьте поблагодарить своих близких людей. Иначе они обидятся, и не видать вам больше такого счастья.

Близнецы

Пришло время поучиться. Даже если у вас степень, не будет лишним почерпнуть новых знаний. Так что вперед за орденами и новыми высотами.

Рак

Сегодня вы прямо горите желанием с кем-то поссориться. Однако звезды советуют быть благоразумными. Возможно, в будущем вам придется обращаться к этим людям за помощью. Так что держите свои эмоции под контролем.

Лев

Замечательный день, чтобы начать новый бизнес. Не бойтесь, у вас все получится. Главное ― быть уверенным в своем успехе. И вперед, к первому миллиону!

Дева

Если на работе возникнут трудности, не стоит сразу паниковать и бежать с корабля. Трезво оцените ситуацию и с холодной головой решите все проблемы.

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Весы

Если у вас есть дети, постарайтесь провести с ними как можно больше времени. Расспросите их о планах на будущее, поговорите про друзей. Вам нужно стать ребенку другом.

Скорпион

Сегодня вам стоит провести день в гордом одиночестве. Никого не трогайте. Просто побудьте в тишине и подумайте над своим будущим.

Стрелец

Если у вас попросят денег взаймы, ни в коем случае не давайте. Это может негативно отразиться на вас и вашей семье. Поберегите финансы.

Козерог

Постарайтесь абстрагироваться от всего плохого, что может с вами произойти. Относитесь к неудачам философски. Тогда они быстро уйдут от вас.

Водолей

Ваша душа желает праздника и танцев. Это все прекрасно, но вам сейчас нужно сосредоточиться на работе. Гоните все лишние мысли прочь. Потом отдохнете.

Рыбы

У Рыб все прекрасно. Вы на пороге новых отношений, которые могут полностью изменить вашу жизнь.

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