Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 30 июня 2020 года

29.06.2020

Гороскоп на 30 июня 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно провести время с детьми, а кто должен поберечь финансы? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Избегайте мест большого скопления людей. Помните о социальной дистанции. Ваш иммунитет немного ослаблен, так что лишняя осторожность не помешает. Оставайтесь благоразумны. 

Телец

День исполнения желаний и приятных сюрпризов. Однако в момент радости не забудьте поблагодарить своих близких людей. Иначе они обидятся, и не видать вам больше такого счастья. 

Близнецы

Пришло время поучиться. Даже если у вас степень, не будет лишним почерпнуть новых знаний. Так что вперед за орденами и новыми высотами. 

Рак

Сегодня вы прямо горите желанием с кем-то поссориться. Однако звезды советуют быть благоразумными. Возможно, в будущем вам придется обращаться к этим людям за помощью. Так что держите свои эмоции под контролем. 

Лев

Замечательный день, чтобы начать новый бизнес. Не бойтесь, у вас все получится. Главное ― быть уверенным в своем успехе. И вперед, к первому миллиону! 

Дева

Если на работе возникнут трудности, не стоит сразу паниковать и бежать с корабля. Трезво оцените ситуацию и с холодной головой решите все проблемы. 

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Весы

Если у вас есть дети, постарайтесь провести с ними как можно больше времени. Расспросите их о планах на будущее, поговорите про друзей. Вам нужно стать ребенку другом. 

Скорпион

Сегодня вам стоит провести день в гордом одиночестве. Никого не трогайте. Просто побудьте в тишине и подумайте над своим будущим. 

Стрелец

Если у вас попросят денег взаймы, ни в коем случае не давайте. Это может негативно отразиться на вас и вашей семье. Поберегите финансы.

Козерог

Постарайтесь абстрагироваться от всего плохого, что может с вами произойти. Относитесь к неудачам философски. Тогда они быстро уйдут от вас. 

Водолей

Ваша душа желает праздника и танцев. Это все прекрасно, но вам сейчас нужно сосредоточиться на работе. Гоните все лишние мысли прочь. Потом отдохнете. 

Рыбы

У Рыб все прекрасно. Вы на пороге новых отношений, которые могут полностью изменить вашу жизнь. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить