28 июня вся страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День Конституции Украины. Удивите своих родных и близких — подарите им самое красивое поздравление с Днем Конституции Украины в стихах.

С Днем Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

***

День конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилие,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

Больше по теме: Выходные в июне 2020: будут ли дополнительные выходные дни

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

***

Праздник этот очень важен,

Тем, кто чтит свою страну.

За права борись отважно!

Чти Конституцию свою!

Всем желаю, украинцам,

Долгих и счастливых лет.

Всем чтоб счастья не крупицы,

А огромнейший букет!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ