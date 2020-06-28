Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года расскажет всем знакам зодиака, как правильно расставить приоритетные задачи. Кому необходимы отдых и перезагрузка, а кому нужно взяться за работу. Подробное предсказание на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года года читайте в прогнозе от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Если вы имеете в своем арсенале несколько существенных проблем, расскажите о них своим близким. Вместе с семьей Овны смогут быстрее решить сложные вопросы. В личной жизни все останется на своих местах, но не забывайте подпитывать отношения положительными эмоциями.

Телец

Случайная ссора может испортить отношения на всю жизнь. Будьте более аккуратны с тем, что говорите. Вы по своей натуре довольно холодный и безэмоциональный человек, поэтому порой не способны заметить свою агрессию. Следите эту неделю за своим поведением, тогда звезды будут к вам благосклонны.

Близнецы

На этой неделе Близнецам необходимо уделить вдвое больше внимания своей работе и обязанностям, иначе рискуете потерять все. Помните, что иногда для достижения целей не нужно все свое время, силы, здоровье отдавать работе. Просто грамотно распланируйте свои дела.

Рак

Раки боятся трудностей и неизвестности. Это вполне нормально. Но на этой неделе вам крайне необходимо собраться. Если страх и дальше будет главным вашим спутником, ничего задуманного не осуществить. Работайте над своим восприятием мира.

Лев

У Львов дела пошли на поправку, и вы что есть силы приступите к новым свершениям. Больше усилий, меньше негатива – и все будет только замечательно. Кстати, в конце недели у вас будет шанс проявить себя в качестве великого кулинара и удивить вторую половину.

Дева

Девы, старайтесь более грамотно распределять семейный бюджет, чтобы в дальнейшем не возникло существенных проблем. Также навестите своих близких, помогите им материально. Это не затраты, а помощь. Она сейчас им крайне необходима.

Весы

В середине недели вас ожидает прибыль. Вы быстро решите все вопросы, поэтому на выходных будете просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Начало недели может не порадовать отсутствием взаимопонимания со второй половиной. Помните, что разговор начистоту — это лучшее решение.

Скорпион

Вы стали слишком обидчивы, что на вас вовсе не похоже. Почти всю неделю вы будете мучить себя. Но стоит отметить, что абсолютно все обиды беспочвенны, никто не желает вам зла. Возьмите себя в руки, иначе ждите нервных срывов и недомогания.

Стрелец

Новости издалека порадуют в начале недели. Воспользуйтесь всеми шансами, которые предоставляет вам судьба. Никто не говорит, что будет легко. Боритесь – и счастье станет вашим лучшим другом.

Козерог

Козероги на этой неделе будут все в заботах и хлопотах. Но в итоге вы получите прекрасное удовлетворение и ощущение завершенных гештальтов. Работайте не на износ, а в меру разумного. Главное ― не количество, а качество.

Водолей

Начало недели вы запомните на всю жизнь, ведь вас ждет судьбоносная встреча. Не упустите человека, который поменяет ваши взгляды на Вселенную. Он принесет в вашу жизнь радость, новые и яркие воспоминания. В конце недели посвятите время своим родителям.

Рыбы

У Рыб неделя пройдет очень спокойно. Конечно, необходимо развеяться, отвлечься от суеты. Поедьте на природу или загород, послушайте пение птиц и подышите свежим воздухом. Личная жизнь налаживается и не предвещает неприятных сюрпризов. Все стабильно, а это признак профессионализма.

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