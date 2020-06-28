Гороскоп на 29 июня 2020 года расскажет вам, как лучше начать неделю. Как сосредоточиться на работе? Кому пора уделить время личной жизни? Больше узнайте в гороскопе на 29 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Если захочется праздника в самом начале недели — не отказывайте себе. Это поможет вам наполниться необходимой положительной энергией.

Телец

Ваша любовь к странствиям просто влюбляет. Но не хотите ли вы спуститься на землю и вспомнить о тех, кого забыли? Уделите время близким, любимым, друзьям.

Близнецы

Сегодня вам рекомендовано начать все с нуля. Что-то вы давно пытаетесь исправить и все бесполезно. Так вот, понедельник — отличная возможность начать реализовывать себя с чистого листа.

Рак

Вы что-то совсем зря решили залечь на дно. Полное бездействие может привести вас к неутешительным результатам.

Лев

Меньше нервов. Львы стали очень вспыльчивы. Но все же идет не так плохо. Вы достигаете своих целей, хоть и маленькими шагами.

Дева

Немного терпения ― и вы придете к желаемому результату. Столько усилий не пройдет зря, вот увидите. Просто не отказывайтесь от того, чего искренне желаете. Продолжайте настаивать на своем.

Весы

Перемены всегда к лучшему, даже если сейчас вы пролили много слез. Прощаться сложно, но дальше вас ждет только лучшее.

Скорпион

Этот день хорош для новых начинаний. Будьте более внимательны ко всем деталям, чтобы не упустить важные моменты.

Стрелец

Люди считают вас идеальным человеком, но научитесь принимать и отдавать. Вы становитесь немного эгоистичным.

Козерог

Возьмитесь за домашние дела. Бардак в квартире — беспорядок в голове.

Водолей

Не усердствуйте с алкоголем. Оценивайте все с трезвым разумом, иначе никогда не достигните успеха. Плюс, дайте организму отдохнуть. Начните правильно питаться. Перезагрузите себя.

Рыбы

Наслаждайтесь каждым мгновением. Жизнь прекрасна, и так чудесно уметь это замечать. Не концентрируйтесь на проблемах. Займитесь планированием, ведь для этого сегодня идеальное время.

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