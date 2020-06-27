Гороскоп на 28 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ
Как провести воскресенье правильно и продуктивно? Откуда черпать силу и энергию? Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня 2020 года знает ответы на эти вопросы. Читайте подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Чтобы добиться своей цели, звезды советуют проявить больше упорства и целеустремленности. Будьте спокойнее, но увереннее. Не позволяйте вами манипулировать.
Телец
Сегодня лучше избегать дел, которые требуют пристального внимания. Постарайтесь расслабиться и насладиться временем с близкими.
Близнецы
Будьте готовы к серьезным разговорам. Сегодня вам наконец-то удастся решить важный вопрос.
Рак
Вам необходимо быть максимально собранными и не отвлекаться на пожирателей времени. В течение дня могут появиться внеплановые задачи, которые придется срочно выполнять.
Лев
Львам пора больше заниматься спортом. Прогулка в парке или пробежка за городом помогут вернуть свое тело в тонус и улучшить настроение.
Дева
Девам звезды советуют проводить больше времени с близкими людьми. Пусть сегодняшний вечер запомнится вам приятным семейным ужином или онлайн-конференцией с друзьями.
Весы
Сегодня вам стоит заняться планированием дел уже на понедельник. Четкое распределение задач внесет ясность в ваши мысли и освободит время для чего-то более приятного.
Скорпион
Что бы вы ни делали сегодня — результат превзойдет все ожидания. Невероятная удача и фортуна решили вас сопровождать этим воскресным днем. Но помните о масках и средствах дезинфекции.
Стрелец
Этот день будет полон встреч и полезных знакомств. Звезды сведут вас с очень нужными людьми, которые в дальнейшем помогут реализовать ваши грандиозные планы.
Козерог
Прислушайтесь к своему самочувствию. Лучше всего не затягивать с походами к врачу, будь это стоматолог или лор. Не жалейте на себя времени и денег.
Водолей
Всю неделю вы продуктивно работали и добились хороших результатов. Побалуйте себя приятным отдыхом в этот воскресный день.
Рыбы
Попробуйте поэкспериментировать! Пришло время разрисовать жизнь новыми красками. Это касается и обустройства жилья, и обновок в гардеробе. Отдайте пока предпочтение онлайн-шоппингу.