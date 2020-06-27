Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 18 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники соревновались с лучшими шеф-поварами первого сезона. Но чем удивлял 18 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

18 выпуск начался с битвы черных, в которой участвовали Ефим, Саша и Владислав. Они должны были справиться с нелегким заданием: создать кулинарный прорыв. Каждому участнику нужно было сделать свой, авторский гурме-полуфабрикат. На приготовление блюд им выделили 1,5 часа. Но кто проиграл битву и навсегда покинул главную кухню страны?

Владислав приготовил сухой завтрак – манники с ягодами, фруктами и чипсами с заварным кремом. Его блюдо очень понравилось членам жюри. Саша подал лапшу из яичных желтков с добавлением морковного фреша, курицу в соевой глазури и овощи. Эктор похвалил самого младшего участника сезона. А вот блюдо Ефима — мюсли с сухофруктами — так и не удивило судей. Поэтому в 18 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 проект покинул Ефим Кравченко.

И вот, когда участников осталось всего семь, судьи объявили профессионалам новый конкурс. Участники поделились на две команды: капитаном красных стал Влад, а синих – Эдик. Влад взял себе в команду Сашу, Давида и Юлю, а Эдик – Женю и Витю. Шефы должны были оттачивать мастерство подделывания. Сначала каждая команда за 1 час создавала по два авторских блюда. Затем их должны были попробовать соперники, чтобы подделать и приготовить то же самое. Только настоящий профессионал сможет разгадать рецепт блюда по вкусовым качествам.

Команда синих всеми способами пыталась подделать блюда красных, но так и не смогла вычислить точные ингредиенты. А вот красные повторили все блюда конкурентов почти идеально и победили в конкурсе. В результате Эдуарду пришлось выбрать двух людей, которые наденут черные фартуки. И его выбор пал на Женю и самого себя.

В следующем конкурсе участники снова поделились на две команды. Влад стал капитаном красных и взял к себе в команду Сашу, Эдика и Юлю, а Виктор –– синих, выбрав Женю и Давида. Участники получили задание приготовить авторские колбасные изделия. Меню должно состоять из пяти блюд, с разными видами колбас или сосисок!

К каждому блюду нужно приготовить оригинальный соус, а гарниры делать не обязательно. Но если участники включат гарниры, то это может сыграть им на руку. Оценивать колбасные изделия будут виртуозы мясных блюд. Но справятся ли с этим заданием профессионалы?

Не пропустите 19 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 4 июля в 19:00 на телеканале СТБ!

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