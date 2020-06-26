В 18 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной игры, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, участники второго сезона должны будут перехитрить друг друга. Но с какими трудностями столкнутся шефы? Узнаем в новом выпуске.

Смотрите в 18 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Неужели главный король десертов не справится с легчайшим заданием на проекте?

Кто окажется самым хитрым участником шоу?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 18 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 27 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!

Video: В 18 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут оттачивать мастерство подделывания 27 июня 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 18 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 18 (эфир от 27.06.2020)

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